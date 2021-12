Don’t look up, tan pretenciosa como olvidable: desacierto solo brilla por su elenco

Don’t look up, o No miren arriba se estrenó en Netflix este 24 de diciembre tras su breve paso por algunos cines del mundo. Etiquetada como “basada en hechos reales que no han ocurrido todavía”, la película viene protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, junto a un reparto bastante extenso de grandes nombres en Hollywood, en los que se incluyen a Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet y hasta Ariana Grande.

La dirección de esta cinta, contenida dentro del género de comedia negra, está a cargo de Adam Mckay, reconocido por su trabajo en cintas como Anchorman, La gran apuesta, Vice, entre otros aclamados filmes. En este caso, el guionista y cineasta propone un relato apocalíptico, que repite constantemente que el fin del mundo está cerca.

Don't look up está posicionada como una de las películas más populares en Netflix. Foto: captura/Netflix

Don’t look up nos aproxima a un par de científicos: Randall Mindy (DiCaprio) y Kate Dibiasky (Lawrence). Ambos buscan advertir, sin éxito, que un cometa tan gigante como la evidente despreocupación del gobierno está en curso a la Tierra.

Cuando estos expertos llevan su descubrimiento a la presidenta de Estados Unidos, Janie Orlean (Strepp), ella está más enfocada en su imagen pública y campaña de reelección que en distraerse por el desastre mundial que se avecina.

Si bien la premisa de la historia esconde una metáfora sobre el cambio climático (que va acorde con la labor activista de DiCaprio en la vida real), esta narrativa es perfectamente aplicable a la actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19, donde la sociedad está claramente polarizada.

Tan solo imagina lo siguiente: reemplaza el cometa por la reciente variante ómicron. Es ahí donde No miren arriba nos acerca a la realidad palpable que vivimos, en la cual, ante la clara certeza de perdición, nos albergamos en el entretenimiento fácil, que en la película se ve representado por el rompimiento entre Riley Bina (Ariana Grande) y DJ Chello (Scott Mescudi), en los presentadores de noticias siempre optimistas, en los memes de las redes sociales, y demás.

No miren arriba se estrenó el 24 de diciembre en Netflix. Foto: composición/Netflix

El problema es que el relato no agrega nada a lo que no sepamos por experiencia propia. Demás está decir que, para ser una comedia, es complicado encontrar alguna parte que logre el fin que ofrece el género en el que se enmarca.

Si bien las actuaciones de sus protagonistas están correctas, y convincentes para lo que fueron escritos sus personajes (están prácticamente obligados a hacerlo, son un grupo eminente del cine), eso no evita que esté presente la sensación de que el espectador no va a conectar con alguno de ellos.

En general, y pese a que sí logra trasmitir su mensaje de crítica a la esfera política estadounidense (porque lo hace en casi las 2 horas y media de metraje), Don’t look up se siente como un sketch extendido y de gran presupuesto hecho para un programa nocturno de la TV americana, como Saturday Night Live. Es sosa y agota su única herramienta de juicio tan rápido que, aunque no es del todo aburrida, hace que mires al reloj para saber cuánto falta para que termine.