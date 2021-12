Mask of the phantasm: la joya olvidada que nos mostró al Batman más humano y trágico

Batman: mask of the phantasm es la primera gran película animada del Hombre Murciélago y continúa como una de las mejores de todos los tiempos independientemente del formato. Desafiando los prejuicios que aún se tenía sobre la animación en los años 90, la película borró estigmas y exploró la leyenda de Batman con una profundidad que deja avergonzadas a muchas adaptaciones live action.

Antes de su estreno pensado originalmente para la pantalla grande, los directores Bruce Timm y Eric Radomski ya habían marcado un precedente y las bases en la aclamada serie animada. Ambos condensaron las razones del éxito del programa en la cinta y concibieron una historia inolvidable para quienes pudieron apreciarla en su momento. Luego de 28 años, no faltan razones para reivindicarla como lo merece en motivo a su aniversario.

La historia, por supuesto, nos ubica en la ciudad Gotham, pero se encuentra dividida en dos tiempos. La primera se remonta a los inicios de Bruce Wayne como Batman y su oportunidad para ser feliz con Andrea Beaumont, el factor romántico que la serie pedía a gritos. En la segunda, el Hombre Murciélago lidia con el Joker y la aparición de un nuevo antihéroe que pondrá a prueba todo lo que ha aprendido hasta la fecha.

Durante sus 76 minutos, el espectador es transportado a ese mundo a un mundo 2D que de animado no tiene nada. El crimen, personajes grises, fatalismo e intriga son fuertes elementos del film que sirven también como respetable exponente del género noir. Por suerte, no es un experimento de estilo como Batman Ninja, puesto que el contenido brilla por sí mismo y confabula en armonía con la forma.

Pocas veces hemos visto en pantalla al protagonista tan humano, frágil y emocional como ahora. En ese sentido, el guionista Michael Reaves enfatiza la escena en la que Bruce Wayne se encuentra frente a la tumba de sus padres diciendo “Yo no cuento con ser feliz” y reflexiona: “es un momento crucial en su trágica vida, el negarse la oportunidad de vivir una vida normal”. Sin sutilezas, los creadores no tienen miedo de destruirlo para luego crear al hombre detrás de la máscara.

El trabajo realizado en ambas facetas del personaje no podía ser menos que equilibrada, pero no por eso sin conflicto. Uno influye en el otro ineludiblemente, con un resultado fatalista y desarrollo poético. Se trata de una joyita para quienes buscan conocerlo sin grandilocuentes pretensiones, alejado de todo tipo de piruetas sin sentido u obtusas interpretaciones.

Foto: Warner Bros

Así como la serie animada, la película mantiene la misma animación, esencia, sensibilidad y atmósfera oscura. Aunque no por eso no hay momentos para la esperanza, risas y la luminosidad que batallan. Los personajes luchan por ser felices aún cuando su pasado y futuro nos adelanten el trágico desenlace. La narración la vuelve una primera experiencia exquisita que seguro servirá como paliativo para hacer más amena la espera por el estreno de The Batman.

Ficha técnica de Matrix 4