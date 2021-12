Netflix: Don’t look up de Adam McKay ya está entre las más vistas de la plataforma

Un fin de semana más, pero no es cualquiera porque se celebra Navidad en todo el mundo. Unas semanas de fiestas y que Netflix no puede desaprovechar con sus producciones. Si eres de los que tiene unos días libres y no sabes qué hacer solo o acompañado, aquí te damos los datos de algunas audiovisuales que están en el top 10 de Netflix para que puedas disfrutar.

10. El Grinch

Un clásico de Navidad se posiciona en la lista de los más vistos en Perú. El popular y, aunque no lo crean, adorable Grinch todos los años nos entretiene como si fuera la primera vez. Esta cinta protagonizada por el talentoso y multifacético Jim Carrey está basada en la obra del Dr. Seuss y narrada en el idioma original por Anthony Hopkins.

9. Yo soy Betty, la fea

La popular telenovela colombiana sigue siendo la favorita de muchos, tras años de su primera emisión. Yo soy Betty, la fea ganó el Récord Guinness por ser vista en más de 180 países, doblada a 25 idiomas y tener al menos 28 adaptaciones alrededor del mundo. Ya puedes disfrutar de los 335 capítulos, todos por Netflix.

8. Pasión de gavilanes

La megatelenovela de Telemundo sigue en el top 10 de Netflix Perú. Son semanas y semanas que Pasión de gavilanes continúa en el grupo, variando de posición, pero ninguna otra trama la desplaza. Con el elenco principal confirmado, los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo regresan a la pantalla chica en febrero de 2022.

7. Madre solo hay dos

La segunda temporada de Madre solo hay dos, creación de Carolina Rivera y Fernando Sariñana, ya está en Netflix. Ana (Ludwika Paleta) y Mariana (Paulina Goto) son dos mujeres con diferentes estilos de vida y posición económica, quienes inesperadamente se conocerán cuando sus bebés sean cambiadas accidentalmente al nacer. Madre solo hay dos te enganchará de inicio a fin con su toque de amor y humor.

6. El afecto del rey

La serie coreana creada por Ki Min-soo y Hong Seok-gu también es de este año 2021 y cada semana se estrena un capítulo. Después de que el príncipe heredero es asesinado, su hermana gemela debe asumir el trono y ocultará su identidad y su primer amor.

5. The witcher

La serie basada en libros homónimos del escritor polaco Andrzej Sapkowski está nuevamente a cargo de la showrunner Lauren S. Hissrich. The witcher 2 ya está publicada y promete iniciar desde el punto en el que se quedó la temporada 1. Además de ver a Geralt de Rivia enfrentarse a nuevas batallas, más sangrientas que antes.

4. Emily en París

Emily en París, una serie original de Netflix, cuenta con dos entregas y la última se acaba de estrenar. En la segunda temporada Emily Cooper conocerá nuevas amistades, lidiará con los cambios culturales entre Estados Unidos y Francia, pasará malentendidos y tendrá que atravesar más de una situación cómica mientras se adapta en su nuevo entorno laboral. Los romances no estarán lejos.

3. Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw

El spin-off de la saga Rápidos y furiosos sigue al policía estadounidense Luke Hobbs (Dwayne Johnson) y Deckard Shaw (Jason Statham), un mercenario británico muy experimentado. En el pasado, ellos fueron enemigos, ya que Hobbs encarceló a Shaw después de que este intentara matarlo. Ahora deben aliarse para combatir al terrorista Brixton Lore (Idris Elba).

2. La reina del flow

El miércoles 17 de noviembre se estrenó La reina del flow 2 y solo bastó de unos días para que sea la número uno. Aunque ya no es la ganadora, se mantiene muy cerca. Los seguidores están interesados en saber qué sucederá con Yeimy Montoya, quien volverá con sus planes musicales, pero no estará sola, ya que tendrá como nuevo amor a Juancho. Asimismo, Charly Flow regresa para arruinar los planes de la protagonista, mientras está en la mejor etapa de su carrera artística.

1. No miren arriba

La historia de Adam McKay se centra en un profesor y una estudiante de astronomía, quienes descubren que el fin del mundo está por llegar gracias a un asteroide. Ellos deciden contárselo al mundo. Sin embargo, el Gobierno norteamericano no les toma importancia y los medios de comunicación se burlan de ellos. Todo es en vano en una sociedad tan consumista y ególatra.