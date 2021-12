The Amazing Spider-Man 3: ¿posible fracaso o éxito garantizado?

El estreno de Spiderman: no way home confirmó el regreso de Andrew Garfield como Spider-Man, y ahora los fanáticos quieren verlo de vuelta en una película en solitario. The Amazing Spider-Man 3 se ha vuelto tendencia en los últimos días y con la puerta abierta para Sony y Marvel hace falta preguntarse: ¿es esta una buena idea o se trataría solo de otro rotundo fracaso?

En la siguiente nota hacemos un repaso por el historial de Sony Pictures y Marvel Studios, además de evaluar las posibles razones por las que hacer una tercera entrega sería algo equivocado si no se toman precauciones.

¿Redención o continuación?

El Spider-Man de Andrew Garfield ya obtuvo su momento de redención salvando a MJ en Spiderman: no way home.

Luego de siete años de la caída de Gwen Stacy y de una saga cancelada tan solo en su segundo paso, este era el momento que el personaje se merecía.

Andrew Garfield obtuvo la redención de su Spider-Man en No way home, donde salvó a MJ. Foto: composición/Sony Pictures

En la misma cinta, esta versión de Peter Parker deja en claro que luego de la muerte de Gwen pasó por una etapa oscura donde dejó de medir sus golpes.

Por esa razón, rescatar a MJ de la misma muerte que obtuvo su novia en el pasado, cierra en una buena nota su arco argumental.

En ese sentido, agregarle un capítulo más al personaje sería un gran riesgo y podría poner al personaje nuevamente en una posición inconclusa y decepcionante.

La nostalgia vende, pero no siempre honra

Spiderman: no way home es la prueba de que se pueden llegar a realizar buenos homenajes a franquicias pasadas si es que se saben tratar con respeto.

Traer de vuelta a Andrew Garfield junto a Tobey Maguire fue un acierto por una simple razón: la nostalgia vende.

Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecieron en la tercera cinta de Holland. Foto: composición/Blog de Superhéroes

Pero a la nostalgia, hay falta agregarle un factor importante: el sentido. Y esto es algo que entendió el director Jon Watts con No way home.

No estábamos solo ante la reunión de los 3 Spider-Man, la base era iniciar al Hombre Araña de Tom Holland como un verdadero héroe.

Para el final de la película, el Peter Parker de Holland ha madurado y por fin entiende que no puede llevar dos vidas.

En esa misma línea, habría que ver qué tanto sentido tendría The Amazing Spider-Man 3, luego de No way home.

Después de su redención por la muerte de Gwen (quizás el punto más alto de su saga), ¿qué más se puede contar del personaje con lógica?

El camino Sony-Marvel

Después del gran fracaso de Sony Pictures con Spider-Man, la productora Amy Pascal entendió que trabajar junto a Marvel era un paso necesario.

De tal manera, los últimos cinco años con Tom Holland junto y fuera de los Avengers, han sido un camino más sólido para el personaje en el cine.

Tom Holland y Andrew Garfield se reunieron en Spider-Man: no way home. Foto: composición/Marvel/Sony

Con No way home, Spider-Man ya tiene todo el camino despejado para por fin acercarse más a los cómics y dejar de ser el engreído de Tony Stark en el UCM.

Entonces, regresar a una versión anterior del Hombre Araña podría ser un retroceso para la relación de Sony y Marvel.

¿No sería más sabio concentrarse en todo lo que han construido estos años y crear al Spider-Man definitivo con Tom Holland?

Una pequeña esperanza

Más allá de todos los motivos para no hacer esta tercera parte, aún hay una buena razón que podría determinar su éxito.

El carisma que Andrew Garfield le aporta al personaje y el amor que tiene por Spider-Man, podrían hacer que The Amazing Spider-Man 3 sea un acierto.

Hay que resaltar que la intromisión de Sony en la saga TASM fue uno de los factores que causó problemas a Garfield y al director Marc Webb.

El desastre de querer introducir tantos villanos en una sola película hizo que la franquicia fracasara y se llegara a su cancelación.

Andrew Garfield es el único Hombre Araña que no completó su trilogía. Foto: Columbia Pictures/Sony Pictures

Por eso, si esto no vuelve a ocurrir y los estudios consiguen hacer una historia sólida para dar la despedida final a la inconclusa trilogía, la película funcionaría a la perfección.

Con todo lo anterior y el multiverso abierto, habrá que esperar para ver qué sucede. El deseo los fans ya está presente, solo faltaría la decisión de Marvel y Sony.