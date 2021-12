Tobey Maguire regresaría para Spiderman 4: filme sería similar a Into the Spider-Verse

Spiderman: no way home ha marcado un precedente en el cine, no solo por convertirse en un éxito de taquilla, sino que podría significar nuevos proyectos para sus estrellas. En ese sentido, y luego de que el Spider-Verse fuera confirmado, algunos rumores apuntan a que Tobey Maguire y Andrew Garfield podría retomar sus icónicos papeles en Secret wars, una película de Marvel Studios de la que aún no se sabe mucho. No obstante, todavía hay más para los artistas.

Secret wars comprende 12 números para plantear uno de los crossovers más grandes de los cómics. Foto: composición/Marvel/Sony

Pese a que muchos reclaman una tercera entrega de The amazing Spider-Man 3 con Garfield, un reciente reporte de Giant Freaking Robot indica que el camino de Maguire como el superhéroe arácnido tampoco habría finalizado con la historia protagonizada por Tom Holland.

De acuerdo con el citado medio, el entrañable actor que interpretó al Hombre Araña en la trilogía dirigida por Sam Raimi, estaría por volver a dar vida al amable vecino del vecindario, pues Sony Pictures estaría considerando la idea de realizar una cuarta cinta de la saga.

A diferencia de lo que se podría pensar, Spiderman 4 no sería un proyecto live-action, más bien el estudio podría concretarlo en un largometraje animado , con un estilo muy similar a lo que vimos en la aclamada Spider-Man: into the Spider-Verse.

Spider-Man: into the spider-verse es considerada como una de las mejores películas del Hombre Araña. Foto: Sony

En torno a una posible trama, GFR no especifica cuáles son los planes de su narrativa, esto debido a que la idea aún estaría en etapas muy tempranas, sobre todo teniendo en cuenta de que ya se ha hablado de más secuelas para la versión del ‘Trepamuros’ de Holland.

Aun así, es posible que el filme pueda continuar la historia justo después de los hechos de la criticada Spiderman 3 de Raimi y, de esa manera, explicar lo que ha pasado con el Peter Parker de Maguire durante estos años, antes de los sucesos de No way home.