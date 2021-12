‘Spiderman: no way home’: Marisa Tomei revela planes LGTBI para tía May

Tom Holland ha vuelto como Spider-Man por la puerta grande. No way home no solo es uno de los estrenos más exitosos de todos los tiempos, también es un golpe a la nostalgia, pues hizo realidad el Spider-Verse con Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus respectivas versiones del superhéroe arácnido. Esta película también vio el regreso de queridos personajes, como tía May y Happy Hogan.

Marisa Tomei interpreta a la tía May en el UCM. Foto: Marvel

En Far from home vimos que los personajes interpretados por Marisa Tomei y Jon Favreau tuvieron un inesperado acercamiento romántico. No obstante, la actriz ha sorprendido al revelar que, en un principio, propuso un romance LGBTI para su papel.

“En un momento dado, antes de que apareciera la idea de Happy, hubo un momento en el que pensé: ‘ Quizá debería estar con una mujer’. Porque Ben se ha ido y con quién debería estar, y estuvimos hablando de ello”, precisó Tomei en entrevista con Geeks pf color.

Además, comentó que incluso tenía claro quien quería que fuera su interés amoroso en la ficción: “Realmente quería que Amy Pascal (productora) de Sony fuera mi novia . Yo decía: ‘Nadie tiene que saberlo, Amy. Simplemente estaré en una escena y tú estarás allí y yo diré: ‘Hola’, y será algo sutil”.

Marisa Tomei propuso a Amy Pascal, productora de Sony, para que sea su novia en Spiderman. Foto: TikTok

Representación LGTBI en el UCM

La idea de una tía May lesbiana, sin duda, hubiese desatado todo tipo de reacciones en el público. Pese a que muchos quisieran haber visto esta narrativa, el rol interpretado por Marisa Tomei no podrá explorar esta faceta debido a su trágico desenlace en No way home.

Asimismo, no se sabe hasta qué punto Marvel Studios o Sony Pictures podrían incluir mayor representación LGTBI en sus proyectos. Por lo pronto, hemos tenido el primer superhéroe gay con Phastos en Eternals. Un pequeño paso, pero una importante evolución en camino hacia la inclusión.