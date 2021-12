‘Spider-Man: no way home’: las referencias y curiosidades más impactantes que nos dejó la película

No caben dudas de que Spider-Man: no way home llegó con éxito a las salas de cine a nivel mundial. Esto se hace evidente con las grandes ganancias en taquilla tras su estreno y los comentarios positivos en redes sociales. Asimismo, con la incorporación de antiguos villanos y las claras referencias de otras sagas y cómics de Marvel, el filme logró cubrir las expectativas de muchos fans de la franquicia.

Spider-Man No Way Home es la tercera película en solitario de Tom Halland en el universo de Marvel. Foto: Sony.

Alerta spoiler

¿Qué referencias tuvo Spider-Man: no way home?

A continuación, mencionamos con spoilers las referencias que tuvo la película ‘Spiderman: no way home’:

Muerte de la tía May

Sin duda alguna una de los momentos más trágicos de la cinta fue la muerte de la tía May, quien terminó sin vida por una explosión provocada por Duende Verde (Willem Dafoe).

Previo a su deceso, ella le dijo a Peter Parker la icónica frase: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, la misma que recitó el tío Ben al arácnido en la cinta de Sam Raimi en 2002.

Asimismo, otra referencia se puede ver en la tumba de la tía May con el siguiente texto: “Cuando salvas a uno, salvas a todos”. Estas mismas palabras fueron sacadas del juego Spider-Man de 2018.

Rescate de MJ

Una de las escenas inspiradas en la película The amazing Spider-Man 2 es cuando MJ cae de una gran estructura en una de las batallas finales y el Peter de Tom Holland no pudo rescatarla.

Sin embargo, en No way home, el Spiderman de Andrew Garfield logró alcanzarla y así evitar que ella muriera. Esta secuencia sería una forma de redimirse ante lo ocurrido con la caída de Gwen Stacy.

Nuevo traje de Spiderman

Al final de la cinta, se puede ver cómo es que el arácnido se crea un nuevo traje de superhéroe mucho más simple y con los colores rojo y azul más intensos. Tal y como sucedió con el trepamuros (Tobey Maguire) en Spider-Man (2002).

Ned como villano

En una parte de Spider-Man: no way home, Peter (Tobey Maguire) le dice a Ned que su mejor amigo Harry Osborn se volvió malvado y trató de matarlo. Ante esto, Ned le asegura a Parker (Tom Holland) que nunca lo asesinaría.

A pesar de la comicidad que tuvo la escena, esta sería una clara referencia al Ned de los cómics de Marvel, en el que se convierte en el villano llamado Hobgoblin.

Miles Morales

Cuando Electro recibe la ayuda de Peter (Andrew Garfield) y vuelve a la normalidad, este le indica al héroe que en algún lugar debería existir un Spiderman de ascendencia afroamericana, a lo que el trepamuros le indica que sí, haciendo alusión a Miles Morales.