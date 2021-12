Spider-Man 3: ¿cuál es el límite del hechizo final de Doctor Strange en No way home?

La siguiente nota contiene spoilers de No way home. En el largometraje, vemos cómo cambia la vida de Peter Parker debido al hechizo final que hace que todos olviden quién es el Hombre Araña. Sin embargo, este podría crear más confusión de la que se pretendía. Indudablemente, el hechizo hizo efecto, pero ¿cuáles fueron sus límites de alcance?

No way home concluye con la época escolar de Peter y con el conjuro de Strange que borra a Peter de los recuerdos de todos los que lo conocían. Los parámetros del hechizo han creado muchas dudas, una de ellas es si afectará también a las personas de los cosmos o solo a los habitantes de la Tierra.

Benedict Cumberbatch también volverá como Doctor Strange en su secuela, Multiverse of madness. Foto: captura de Youtube/Marvel

¿Cuál sería el límite del hechizo de Doctor Strange?

El principal misterio es saber si el hechizo afecta al multiverso. Si es así, los Peters de otros universos también serían olvidados, incluidos los ‘Spideys’ de Tobey Maguire y Andrew Garfield. El hechizo no tiene el ADN del Peter Parker de Tom Holland, por lo que podría ser incapaz de diferenciar versiones. Sin embargo, también debemos recordar que Peter afirma que los visitantes del multiverso están allí debido a él específicamente, lo que significa que solo tendrían que olvidarlo a él.