Mi pobre angelito abandona la TV: ¿dónde ver el clásico navideño vía streaming?

Mi pobre angelito ha formado parte de la infancia de millones de niños en el mundo. No solo eso, sino que se ha convertido en uno de los clásicos infaltables en las fiestas por Navidad. Si bien la disparatada historia protagonizada por Macaulay Culkin tiene un reboot de por medio, es innegable que los adultos del ahora aún tienen vívidos recuerdos del pequeño y sus icónicas trampas.

Kevin McCallister, como recordarás, fue abandonado por error en su casa en las vísperas de Nochebuena. Un par de ladrones pensaron que el lugar estaba deshabitado, por lo que decidieron entrar a robar. Sin embargo, no contaban con que el protagonista les haría frente con estratégicas artimañas para defenderse.

Max Mercer es el nuevo protagonista de Home sweet home alone, reboot de Mi pobre angelito. Foto: composición / Disney

Si este pequeño flashback ha prendido la llama de la nostalgia en el baúl de tus recuerdos, lamentamos informarte que Home Alone ya no forma parte de la programación habitual de los canales de señal abierta. Tampoco podrás ver la película en Fox. Afortunadamente, no es un adiós definitivo, solo es una mudanza.

¿Dónde ver Mi pobre angelito?

A diferencia de otros años, las enredadas y cómicas aventuras de Kevin abandonaron la TV. En cambio, la emblemática película llegó al streaming. En concreto, llegó a Disney Plus , plataforma que cuenta con la exclusividad de su distribución.

Para poder reproducir cualquier título en el catálogo de contenido del servicio, es necesario contar con una suscripción. En Perú, el precio de afiliación tiene un costo de 25,90 soles mensuales. No obstante, quizá quieras considerar el Combo+, el cual te ofrece el acceso al mencionado streamer y a Star Plus, por 44,90 soles al mes.