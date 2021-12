Kingpin navideño: Vincent D’Onofrio publicó divertido meme del villano en Hawkeye

Es Navidad y Vincent D’Onofrio, actor que interpreta al villano Kingpin en la serie Hawkeye, aprovechó las fiestas para publicar una de sus primeras imágenes dentro del Universo Cinematográfico de Marvel al estilo navideño. La divertida imagen fue publicada en sus redes sociales y provocó las risas de sus fans.

En su cuenta oficial de Twitter y muy diferente a su personalidad fría y malvada como Wilson Fisk, D’Onofrio saludó a todos sus seguidores con un cálido “¡Merry Christmas!” a su estilo.

PUEDES VER: Tom Holland responde a las críticas de Martin Scorsese sobre las películas de Marvel

“MERRY FISKMAS to all and to all a good night” , que traducido al español como “FELIZ FISKMAS a todos y a todos Buenas noches” .

Tuit de Vincent D'Onofrio, alias Kingpin en el UCM. Foto: Twitter

La divertida imagen de Kingpin con traje y barba del personaje de Santa Claus, causó una lluvia torrencial de aproximadamente 18 mil likes.

Tuit de Vincent D'Onofrio, alias Kingpin en el UCM. Foto: Twitter

Kingpin en el UCM

Luego de la cancelación de la serie Daredevil, el actor Vincent D’Onofrio quedó en la incertidumbre por no saber si volvería interpretar al personaje.

El último 15 de diciembre, con el estreno del episodio 5 de Hawkeye, se confirmó su regreso como Kingpin dentro del UCM.

El actor que da vida al villano Kingpin confesó que le encantaría volver a compartir pantalla con Charlie Cox. Foto: composición/Netflix/MarvelComics

Esa misma fecha, también se dio el preestreno de Spider-Man, donde reapareció Charlie Cox como el abogado y justiciero Matt Murdock.

De tal manera, las posibilidades de ver nuevamente el enfrentamiento entre Kingpin vs. Daredevil, son claramente altas.

Sin embargo, luego del final de Hawkeye en Disney Plus, el terrible destino del villano queda incierto para futuras apariciones.