James Cameron critica las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, una vez más

Imposible de creer, pero es cierto. Solo hace unos días, James Cameron, director de Terminator, Titanic, Avatar y más, se sumó a la lista de detractores de las producciones de Marvel Studios.

Curiosamente, James Cameron estaba interesado en rodar una película de Spider-Man. Foto: composición/Sony Pictures

James Cameron —en una conversación con Denis Villeneuve, creador de la nueva trilogía Dune—, para Variety, comentó su gusto y admiración por el último trabajo de Villeneuve a la par de llegar a la conclusión del desagrado por el Universo Cinematográfico de Marvel:

“Lo que me sorprende de Dune es que es realmente épica. Cuando uso la palabra épica, la uso de una manera muy específica; es decir, como una película de David Lean o, en gran medida, como las películas de El señor de los anillos”.

“Pero cuando pienso en películas que tienen situaciones épicas, como digamos una película del Universo Marvel donde ciudades enteras son destruidas y cosas así, no me parecen épicas ”, agregó el multifacético James Cameron.

Martin Scorsese también es un de los críticos más duros de las películas de Marvel. Foto: composición/Marvel Studios

Esta no es la primera vez que se refiere a la empresa y, aunque ahora fue algo más sutil al dar su postura, no deja de unirse a sus demás compañeros que no pueden terminar de ver un filme de los superhéroes de Marvel, como Martin Scorsese.

