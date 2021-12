Hawkeye: ¿cuál fue la escena post-créditos pensada inicialmente?

La serie de Ojo de halcón, Hawkeye, no obtuvo un alto rating comparado a otras producciones de Marvel estrenadas en Disney Plus. Esto se debería a que los fanáticos no encontraron la historia relevante para la fase 4 del UCM o porque Spider-Man: no way home robó bastante la atención de los fanáticos. Sin embargo, la escena post-créditos, una escena esencial en estos proyectos, fue bastante decepcionante para la mayoría de espectadores.

Además, a diferencia de la mayoría de producciones de Marvel, donde los fans arman teorías sobre las historias y con cada episodio van descubriendo otras cosas que confirman o cambian estas teorías, esto no sucedió con esta serie. El público esperaba el regreso de Kingpin y así fue; también, se habló sobre la verdadera identidad de Laura Barton y fue exactamente lo que se creía. No hubo un giro inesperado en la trama como suelen tener las producciones de Marvel.

La primera temporada de Hawkeye tiene seis episodios disponibles en streaming. Foto: Disney Plus

¿Cuál fue la escena post-créditos?

Al final de Hawkeye se muestra el número completo del musical inspirado en The Avengers. Si bien el musical fue una de las partes más dinámicas y entretenidas para el público, con lo que se vio en el primer episodio fue más que suficiente. Inclusive pudo aparecer a lo largo de los créditos, con lo que pudieron presentar una escena post-créditos que diera un último giro a la trama.

¿Cuál fue la escena post-créditos eliminada?

Elaina Scott, quien según ComicBook.com trabajó en el área de animación de varias producciones de superhéroes de CW y ahora trabaja en Digital Domain, publicó a través de Twitter cual habría sido la escena original de Hawkeye: “La escena post-créditos del final de Hawkeye debía mostrar al búho llevando a los “hermanos” a su nido, un poco triste que la cortaran. ¡Hubiera sido muy gracioso!”