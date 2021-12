No miren arriba, final explicado: ¿qué pasó en las escenas poscréditos de la película?

Netflix tiene distintas cartas para la temporada de premios. Dentro de ellas, Don’t look up es una de las más sonadas para llevarse varias estatuillas en los Premios Oscar de 2022. Parte de su gran atractivo es, sin duda, el reparto de estrellas que iluminan su sombrío discurso sobre la sociedad.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, No miren arriba (como se le conoce en español) acaparó la atención de los cinéfilos gracias a su mensaje escondido en gruesas capas de humor negro, además de su elenco.

A continuación, te contamos de qué trata y sobre el tramo final de la película, la cual nos dejó dos escenas poscréditos, al estilo Marvel.

No miren arriba se estrenó este 24 de diciembre en Netflix. Foto: composición/Netflix

¿De qué trata No miren arriba?

No miren arriba nos aproxima a dos astrónomos de la Universidad Estatal de Michigan, la Dra. Kate Dibiasky (Lawrence) y su profesor titular, el Dr. Randall Mindy (DiCaprio). Sin embargo, sus vidas dan un giro de 180 grados cuando hacen un sorprendente hallazgo: un asteroide gigante se dirige directamente hacia la Tierra y amenaza con acabar con toda la vida.

En aquella situación, ambos científicos se ven obligados a advertir al mundo entero de la inminente extinción de la humanidad. Para ello, se unen al experto de la Nasa el Dr. Teddy Oglethorpe (Rob Morgan), cuyo expertise les ayudará a informar al gobierno de los Estados Unidos.

Por desgracia para ellos y el planeta entero, la presidenta del país es Janie Orlean (Meryl Streep), una mujer conocida por ser narcisista y que se preocupa más por su propia imagen que por su nación.

Adicional a ello, los medios de comunicación también se muestran reacios a compartir seriamente cualquier información relacionada a la catástrofe que se avecina. De hecho, toman este Armagedón en forma de burla.

¿Qué pasó al final de la película?

La empresa de tecnología BASH planea usar una estrategia muy concreta: dividir el cometa en 30 partes más pequeñas utilizando drones. Claramente, esto no podría ser solo un plan para salvar el planeta, también tiene como efecto colateral el enriquecimiento de quienes harán el trato para adquirir los materiales.

Cuando la misión aparentemente salvadora se pone en marcha, los primeros accesorios comienzan a explotar en el aire, y los que sí lograron llegar al asteroide fallan y chocan entre ellos. En medio del caos ocasionado por la desesperación, Orlean (quien luego nota que dejó a su hijo atrás) y Peter Isherwell toman un avión hacia una nave espacial, con la cual escaparán de la Tierra hacia otro planeta.

El final de Don’t look up nos muestra a Mindy, Dibiaski, Yule, Oglethorpe y el resto de la familia del primero cenando tranquilamente. Poco a poco, la casa empieza a sacudirse; aun así, todos continúan conversando tranquilamente, y hablan sobre temas ligeros a medida que se les aproxima una pesada tragedia: la muerte.

Al final de No miren arriba, todos lo habitantes que quedaron en la Tierra murieron. Foto: Netflix

Primera escena poscréditos

Después de 22 740 años, los millonarios que lograron su pase para una mejor vida en otro planeta finalmente despertaron. Todos ellos llegaron a una especie de Edén, donde descubren hermosos parajes.

Sin embargo, pronto se darán cuenta de que su viaje tendrá un mortal final, pues luego de admirar y acariciar a un animal llamado bronteroc, la presidenta Orlen es devorada violentamente.

Segunda escena poscréditos

Al mismo estilo de las películas de Marvel, Don’t look up esconde una segunda escena poscréditos. En esta, vemos a Jason Orlean saliendo de los escombros luego de la destrucción que asoló el planeta. Llama a su madre a gritos, pero claramente ha entendido la situación: “¡Soy el último hombre de la Tierra! Dame like y suscríbete, aquí estaré”.