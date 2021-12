Cobra Kai: poder femenino

Las jóvenes protagonistas de ‘Cobra Kai’ Mary Mouser (Samantha LaRusso) y Peyton List (Tory Nichols) celebran que sus personajes se hayan convertido en el poder femenino de la serie y que, de alguna manera, esto represente diversidad y apertura para las mujeres dentro de la industria.

“Estoy emocionada por la manera en la que están siendo representadas las chicas en el dojo. Particularmente, me gusta la forma en que está escrito el guion, sobre todo en las partes en las que Samantha (su personaje) se muestra molesta con las decisiones que toma y eso es real. Nadie hace bien las cosas a la primera, aprende en el camino. Amo mucho que cometa errores, es una representación real y honesta de una chica joven tratando de sobrellevar la vida”, manifiesta Mary Mouser (25) sobre su personaje y la cuarta temporada de la serie, que se estrena el próximo viernes 31 de diciembre en Netflix.

En la ficción, ella y Peyton List son rivales. Samantha LaRusso ha sido criada dentro de una familia tradicional y es hija de Daniel LaRusso (Ralph Macchio), sensei de Miyagi Dojo. En cambio, Tory Nichols es la alumna favorita del sensei John Kreese de Cobra Kai, una adolescente con carencias afectivas y que ha crecido en una familia disfuncional.

En la vida real, ambas actrices son amigas y se preocupa la una por la otra. “En la escenas de lucha entre las dos, literalmente tengo fuego en mi alma. Pero entre paro y paro, nos aseguramos de estar bien”, cuenta Mary Mouser.

“Cuando el director dice ¡acción!, nos odiamos y, cuando dice ¡corten!, inmediatamente nos preguntamos: ¿estás bien?”, añade Peyton List.

En esta cuarta temporada, los dojos enemigos se enfrentarán en competencia por lo que la preparación física ha sido intensa: “Tenía que notarse que habías entrenado por meses, así que había que seguir al personaje en el storyline y hacerlo ver lo más real posible. Pero tuvimos acceso a los mejores dobles de riesgo y fuimos afortunados de que ellos compartieran sus conocimientos con nosotros”, revela Peyton.

La actriz de 23 años, quien se hizo conocida en la serie ‘Jessie’ (Disney Channel), como Emma Ross, contó que varias veces resultó lastimada en escena, pero por “torpe”. “Mi torpeza supera mis habilidades de artes marciales en muchas formas. He tratado de salir con la menor cantidad de heridas en cada temporada, pero todas son enteramente mi culpa. En esta última, me choqué con una estructura metálica y me rompí el dedo gordo”, cuenta entre sonrisas.

Sobre la relación que llevan con las estrellas adultas de ‘Cobra Kai’: Ralph Macchio y William Zabka, Peyton afirma: “Somos muy afortunados de trabajar con ellos, son muy amables, con un corazón enorme y muy talentosos. Durante la última temporada hemos estado viviendo muy cerca de ellos y ha sido muy agradable, porque me resfriaba y les podía mandar un mensaje diciendo: ¿puedes traerme una sopa de pollo? Cuando me rompí el dedo, Ralph Macchio fue lo suficientemente amable en pasear a mi perro por mí”, recuerda List.

Para Mary Mouser, el mensaje de ‘Cobra Kai’ es claro: “Habla de diferentes temas que son muy generacionales como el bullying o la autoestima y es genial porque hay muchas opciones para que las personas se sientan vistas e identificadas con los personajes. Me gusta que la serie no escatime en tocar temas delicados y hable de ellos de forma muy honesta, sin dejar de ver el lado feliz de ‘Cobra Kai’”.❖

Acción. Peyton List (Tory) junto a Tanner Buchanan (Roby) y Martin Kove (John Kreese).

Tory y Samantha. Peyton List y Mary Mouser.