Tom Holland responde a las críticas de Martin Scorsese sobre las películas de Marvel

Tras casi dos años, el joven actor Tom Holland, intérprete de uno de los superhéroes más queridos en el mundo, Spider-Man, respondió al talentoso y emblemático director de cine Martin Scorsese por sus comentarios sobre las películas de Marvel Studios.

Después de un tiempo, Tom Holland declaró en referencia a las duras criticas del director Martin Scorsese. Foto: Marvel Studios

Regresando al 2019, la mente maestra de Taxi driver, Raging bull, Goodfellas, Casino y The Irishman dijo muy tajante en una entrevista: “No las veo. Lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine”.

“Sinceramente, lo más parecido a ellas que puedo pensar, pese a lo bien hechas que están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques de atracciones. Eso no es cine de seres humanos intentando expresar experiencias emocionales y físicas a otro ser humano”, agregó.

Martin Scorsese no pudo terminar de ver una película de Marvel. Foto: composición/Marvel Studios

Asimismo, algunos meses atrás, este sentir fue compartido por otras figuras del séptimo arte, como el guionista y director canadiense Denis Villeneuve y, recientemente, hace unos días, el multifacético James Cameron.

Ahora, ha llegado el momento de Tom Holland, quien al ser consultado por The Hollywood Reporter señaló lo siguiente: “Puedes preguntarle a Scorsese: ¿Te gustaría hacer una película de Marvel? Pero no sabe cómo es porque nunca ha hecho una”.

Denis Villeneuve también fue uno de los directores de cine que se levantó en contra del UCM. Foto: composición/Warner Bros. Pictures/Marvel Studios

Luego añadió: “He hecho películas de Marvel y también películas que han estado en la conversación en el mundo de los Oscar, y la única diferencia, en realidad, es que una es mucho más cara que la otra. Pero la forma en que analizo el personaje, la forma en que el director marca el arco de la historia y los personajes, es todo lo mismo, solo que se hace en una escala diferente. Así que creo que son verdaderas obras de arte”.