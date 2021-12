Spider-Man 3 postulará a los premios Óscar como la mejor película del año

Spider-Man lanzó su tercera entrega con Tom Holland nuevamente como Peter Parker. En esta ocasión, el multiverso arácnido fue el principal atractivo para los fans y supone el mayor reto que enfrentará el superhéroe en la pantalla grande.

Su éxito alrededor del mundo es innegable, pero la taquilla no es su única ambición. De acuerdo a The Hollywood Reporter, Marvel Studios y Sony Pictures comenzarán pronto la campaña para nominar a Spider-Man: no way home como la mejor película del año en los Óscar 2022.

”Merecen ser reconocidas. Es el arte de narrar historias que conectan con un montón de personas a un gran nivel emocional. La película tardó 20 años en realizarse. Y al igual que El retorno del rey, es una celebración para culminar una trilogía”, dijo Kevin Feige, recordando lo que pasó con el final de The lord of the rings.

“Es algo bueno cuando la gente está en un cine, se pone de pie y grita. Es bueno cuando la gente se seca las lágrimas porque está pensando en sus últimos 20 años de cine y lo que ha significado para ellos. Eso, para mí, es algo muy bueno. (Es) el tipo de cosas para las que, en su momento, la Academia se fundó para reconocer”, agregó el presidente de Marvel Studios.

¿De qué trata la película?

El MCU en peligro total. Luego de que Peter Parker le pide ayuda a Doctor Strange para que el mundo olvide su identidad, las fisuras del multiverso se abren y traen todo tipo de amenazas de diferentes mundos como el Duende Verde y Doctor Octopus.