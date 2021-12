Spider-Man de Andrew Garfield y Venom existen en mismo universo, según teoría

Spider-Man: no way home expuso el multiverso arácnido para traer viejos villanos de otros mundos: Duende Verde, Doctor Octopus, Electro, Hombre de Arena y Lagarto. Sin embargo, Venom fue otro enemigo de los cómics que dio la última sorpresa con su aparición en la escena post-crédito.

Ante tal nivel de amenaza, el protagonista contó con la ayuda de Doctor Strange, pero también de otros dos Hombres Arañas (las versiones interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield). El crossover sigue dando de qué hablar entre los fans que esperan un enfrentamiento entre el superhéroe y el simbionte.

Las especulaciones no se han detenido y una nueva teoría indica que el Spider-Man de Tom Holland no será el que enfrente a Venom, sino el de Garfield. De acuerdo al usuario driku12 en Reddit, esto será posible porque ambos pertenecen a un mismo universo cinematográfico.

“Funcionalmente, en No way home, Venom era el sexto miembro de los Sinister Six, pero siendo ‘una especie de perdedor’ pasó toda la película relajándose en un bar mexicano en lugar de tratar de cazar a Spider-Man inmediatamente como todos los demás”, indicó al inicio de su comentario el cibernauta.

The amazing Spider-Man 3 iba a estrenarse en 2016. Foto: composición/Sony/Looper

“Todos los demás que vinieron eran del Raimiverse y el Webbverse. respectivamente, en igual número. Un Spider-Man de cada uno y tres villanos de cada uno… Oh, espera. Solo hay dos villanos de Webbverse, pero tres villanos de Raimi y un Spider-Man de cada realidad. Sería extraño que el hechizo siguiera este patrón de elegir un número mayoritariamente igual de personas de solo dos universos específicos, y luego sacar a un tipo al azar de un universo completamente no relacionado donde Spider-Man ni siquiera existe”, explica.

Si esto se cumpliera, el Peter de Garfield finalmente podrá luchar contra un extraterrestre y ser genial, como él quería al igual que sus otras dos variantes. Por el momento solo queda esperar por un comunicado oficial por parte de Sony Pictures.