Películas clásicas de Navidad: ¿dónde verlas online y qué streaming las tiene?

Hay tantas películas navideñas que es difícil elegir solo una para ver el 24 y 25 de diciembre. Con historias que nos llevan a la reflexión o que simplemente llegan para alegrar estos días, hay algunas historias que son ya clásicos en Navidad.

En esta lista, encontrarás una combinación de clásicos navideños, antiguos como modernos, para que vuelvan a observar las historias con las que muchos crecieron y no pueden olvidar.

Mi pobre angelito: ver en Disney Plus

Un clásico de clásicos. Estrenada en 1990, la cinta protagonizada por Macaulay Culkin nos lleva a conocer a Kevin Mccallister, un niño de ocho años que vive con su familia en Chicago. Con un viaje familiar programado a Francia, la película nos lleva a ver cómo el niño se queda solo en casa e intenta pasar de la mejor manera la Navidad.

El regalo prometido: ver en Disney Plus

Una de las historias más populares de Arnold Schwarzenegger. El actor da vida a un hombre adicto al trabajo que le promete a su hijo por Navidad un Turbo-Man, el juguete del momento. Al ver que solo queda uno en la tienda, él y otro padre que también quiere este objeto, tendrán una divertida discusión.

El Grinch: ver en Netflix

Con Jim Carrey como el Grinch, la película nos lleva a conocer a este ogro verde que siempre ha vivido aislado en la cima de una montaña, en las afueras de Villa Quién. Acostumbrado a la soledad, está harto de los villancicos que la gente del pueblo canta por Navidad. Para vengarse, decide robar los regalos de Santa Claus.

Gremlins: ver en Netflix y HBO Max

Que no les de luz del sol, que no toquen el agua y no darles de comer después de medianoche, las reglas eran sencillas. La trama nos lleva a ver a un padre en búsqueda de un regalo para su hijo. Él llega hasta Chinatown en Nueva York y conoce al Sr. Wing, quien le vende una criatura llamada Mogwai. Quien imaginaría que al no seguir sus indicaciones, todo sería un caos.

Klaus: ver en Netflix

Nominada a los premios Óscar, siete premios Annie y al BAFTA por mejor película de animación, la cinta entró por la puerta grande a Netflix. El filme nos lleva a conocer a Jesper, el peor estudiante de la academia postal. A él lo destinan a una gélida isla, donde sus conflictivos habitantes apenas se hablan. Jesper está a punto de rendirse cuando encuentra una aliada, Alva, la profesora del pueblo.

Otras películas clásicas para ver en Disney Plus, Netflix y más: