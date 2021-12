The Flash: confirman regreso del general Zod y Faora, villanos de película El hombre de acero

Mientras que todo el mundo habla sobre el Spiderverse en Spider-Man: no way home, Warner Bros. prepara su propio multiverso en The Flash, cinta que traerá a Michael Keaton como Batman después de 30 años, y esta no sería la única sorpresa para los fanáticos. También aparecería Ben Affleck, el otro ‘Hombre Murciélago’ confirmado.

De acuerdo con Heroic Hollywood, el sitio oficial de Warner Bros., se publicó la información que en The Flash aparecen como parte del elenco Michael Shannon y Antje Traue como el general Zod y Faora, respectivamente.

¿Por qué regresarían los villanos del ‘Hombre de Acero’ y Superman no?

Si bien puede parecer extraño que Zod y Faora estén de regreso pero Superman no, no lo es tanto porque The Flash contará con la presencia de Supergirl (Sasha Calle), la cual podría ocupar en otro universo el papel que le correspondía a Kal-El.

¿Cómo sería el retorno de estos villanos?

Todavía Warner no ha adelantado cómo sería el regreso de estos dos villanos, ya que en el universo extendido de DC el estatus oficial de los dos kryptonianos es de fallecidos. La última vez que vimos al general Zod (bueno, a su cadáver) fue en Batman vs. Superman: dawn of justice (2016), cuando fue utilizado por Lex Luthor para crear a Doomsday. Por su parte, la última vez que se le vio a Faora-Ul, en Man of Steel, terminó encarcelada en la Zona Fantasma.

¿Cuándo se estrena The Flash?

Hasta el momento, The Flash (Ezra Miller) tiene como fecha estimada de estreno en los cines el 4 de noviembre de 2022, pero el lanzamiento podría variar dependiendo de la situación en cada país debido a la pandemia del coronavirus.