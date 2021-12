La redención de Garfield: el asombroso Spider-Man tuvo merecido final en No way home

Spider-Man: no way home expuso las posibilidades infinitas del multiverso en el MCU y trajo de regreso viejas glorias, ya sean villanos o aliados. Como no podía ser de otra forma, Tobey Maguire y Andrew Garfield también volvieron en sus papeles de Hombre Araña para compartir escena con Tom Holland, concretando el Spider-Verse y el sueño de miles de fanáticos.

En la película, los tres demostraron que no existe ‘el mejor Spider-Man’. Solo son interpretaciones que explotaron facetas diferentes del personaje que lleva 59 años de existencia en los cómics. Esa fue la lección que aprendió la versión de Garfield, considerado por mucho tiempo como el ‘patito feo’ al que Sony Pictures canceló su tercera entrega y, por consiguiente, su final feliz.

Como vimos, el sorprendente Hombre Araña aún estaba adolorido por la muerte de Gwen Stacy. Así como en los cómics, no pudo salvarla, con lo cual se convirtió en el día que lo cambió para siempre. Las secuelas de la trágica pérdida nunca vieron la luz en la frustrada tercera entrega. No por nada No way home transformó esto en una subtrama para darle un merecido desenlace.

Durante la batalla final de la película, MJ cayó al vacío y la versión de Holland no logró sujetarla a tiempo. Así como para los fans, también fue un déjà vu para la versión de Garfield, quien la salva y llora por esta segunda oportunidad de rescatar al amor de Spider-Man. Después de todo, el sentimiento de responsabilidad en el superhéroe es tan grande como el de la culpa, por lo que ahora podrá regresar a su propio universo y rehacer su vida.

Ahora que enfundó nuevamente el traje, el actor puede decir que finalmente ha cerrado su capítulo como el amistoso vecino Hombre Araña. “Creo que esta película fue su forma de hacer las paces con Spider-Man. Fue un privilegio trabajar con él. Sé que significó mucho para él”, contó Tom Holland a marvel.com sobre su regreso, y los fans no podrían estar más contentos.

La acogida fue tan grande que incluso realizaron una campaña viral en redes sociales para que realicen The amazing Spider-Man 3. Ciertamente, las esperanzas son lo último que se pierde, pero podemos estar satisfechos con su final en No way home aun si nunca llegan a completar la trilogía.