Spider-Man 3: Tom Holland habla del regreso de Andrew Garfield como Peter Parker

Las películas de The amazing Spider-Man protagonizadas por Andrew Garfield no fueron las favoritas de los fanáticos. La segunda entrega generó muchas críticas negativas, las cuales evitaron que se concluyera la trilogía. Sin embargo, no hay duda de que, con el estreno de Spider-Man: no way home, Garfield ha sido reivindicado en su papel como Peter Parker, ya que ahora los fans piden que se realice The amazing Spider-Man 3.

Luego de que Garfield se pasara meses negando su regreso como el Hombre Araña en la última película del superhéroe arácnido, ahora ya podrá hablar sobre cómo fue esta nueva oportunidad para él. Sin embargo, el primero en referirse al hecho ha sido Tom Holland.

Andrew Garfield es el único Hombre Araña que no completó su trilogía. Foto: Columbia Pictures/Sony Pictures

¿Qué dijo Tom Holland sobre Andrew Garfiel?

Desde 2015 ya se sabía que Holland tenía una gran admiración hacia Garfield. Esto debido a que, en una entrevista, el joven actor dijo que consideraba el trabajo de Andrew como el Peter Parker perfecto y que esperaba pudiera trabajar con él en el futuro.

En ese sentido, luego de cumplirse su sueño, esto fue lo que dijo recientemente a Marvel.com: “Andrew Garfield, la leyenda en sí. Es un chico tan encantador. Creo que esta película fue su forma de hacer las paces con Spider-Man. Fue un privilegio trabajar con él. Sé que significó mucho para él”.

Los 'Spidey' juntos: Andrew Garfield y Tom Holland se reunieron. Foto: Twitter/@GQMagazine

The amazing Spider-Man

La experiencia de Garfield como el Hombre Araña no fue tan buena como la de sus colegas, la segunda entrega fue tan criticada que se decidió no terminar la trilogía característica de las películas de Spider-Man.

En una entrevista con el medio The Guardian, el protagonista de Tick, tick… Boom! habló sobre su tiempo como el héroe arácnido antes del estreno de No way home: “Se me rompió un poco el corazón. Pasé de ser un niño ingenuo a madurar. ¿Cómo podría imaginarme que iba a ser una experiencia tan pura? Hay millones de dólares en juego y eso es lo que guía la nave. Fue un gran despertar y dolió”.