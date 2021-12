Navidad del Chavo del 8: el conmovedor momento cuando Don Ramón llora en la vecindad

La serie producida en México, El Chavo del 8, sigue atrayendo a la teleaudiencia que recuerda con cariño todos sus episodios y los mensajes de solidaridad que transmitían en cada uno de sus capítulos. Son justamente las fechas de Navidad y fiestas de fin de año, en las que las familias se reúnen para celebrar, en las que se recuerda los mejores momentos que dejó el aclamado programa sobre un niño llamado Chavo que dormía en un barril y vivía en una vecindad con peculiares vecinos.

Entre las escenas que más han conmovido a sus seguidores, se encuentra aquel especial de Navidad, donde todos en la vecindad celebran esta importante fecha, una ocasión donde los niños reciben regalos de sus padres o familiares. En ese escenario, es donde Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, nota la presencia de El Chavo del 8—cuyo actor es también el creador de la serie Roberto Gómez Bolaños—, que se encuentra solo y temblando de frío en una esquina.

Al verlo así, el papá de la Chilindrina se acerca para conversar con él y preguntarle si sabía cómo combatir el frío, esperando que ambos se pudieran dar un abrazo fraterno. No obstante, el Chavo solo atinó a contestarle con inocencia y humor con un “con calor”.

A continuación, al notar todos los regalos que se acumulaban en la plaza, Don Ramón le vuelve a interrogar ahora sobre si le gustaría tener dinero para comprar alguno de los obsequios que habían recibido los niños de la vecindad. A lo que el Chavo niega y a continuación agrega: “ Si tuviera dinero, mejor me compro cosas para comer” . Dicha frase marcó a Don Ramón, quien casi conteniendo las lágrimas solo atina a pasar saliva, acongojado por la respuesta del niño del barril.

Posteriormente, procede a dejar caer un peso mexicano accidentalmente al suelo para que el Chavo pueda cogerlo y comprarse algo. Sin embargo, el pequeño le dice que no puede tenerlo porque él no lo vio primero. Finalmente, el capítulo navideño termina en que todos los vecinos—el profesor Jirafales, Doña Florinda, la Chilindrina, Quico—deciden reunirse alrededor del niño del barril, creando un ambiente familiar para que él ya no esté solo. Además, interpretan el famoso tema “Óyelo, escúchalo, está buscando amigos”.