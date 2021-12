¿Error de Marvel?: La AVT no detuvo a Spider-Man y a Dr. Strange en No way home

Spiderman: no way home expandió el concepto del multiverso, pero también dejó algunas dudas en los fanáticos debido a ciertos detalles de la historia. Uno de estos es la ausencia de la AVT (Agencia de Variación Temporal) —vista en la serie de Loki en Disney Plus— en los hechos provocados por Spider-Man y Dr. Strange. ¿No debían cuidar la Sagrada Línea de Tiempo y evitar estos incidentes multiversales?

No hablamos de uno, sino de hasta seis personajes que cruzaron a otra realidad poniendo en peligro a la ciudad de Nueva York. ¿Por qué no hizo nada la AVT? En la siguiente nota te lo explicamos.

¿Qué es la AVT?

Antes de explicar las razones, es necesario recordar qué es la Agencia de Variación Temporal (TVA por sus siglas en inglés), que apareció por primera vez en la serie Loki.

Un error de continuidad

La respuesta más sencilla sería un simple error de continuidad que no tuvo en cuenta la presencia de la AVT y fue omitida en la trama.

Es posible que el director Jon Watts y los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers hayan pasado por alto este gran detalle para realizar Spiderman: no way home.

El director y los guionistas podrían haber olvidado la existencia de la AVT en Spider-Man: no way home. Foto: composición/Marvel/Sony

Sin embargo, cuesta mucho creer que los creadores y ejecutivos de Marvel no hayan tenido en mente a la serie Loki, ya que fue la primera que abrió el concepto del multiverso en el UCM.

“Así tenía que suceder”

En la primera temporada de Loki, el personaje de Tom Hiddleston pregunta por qué la Agencia de Variación Temporal no intervino en los eventos ocurridos en Avengers: endgame.

En tal ocasión, los Vengadores viajan a diferentes realidades con el fin de obtener las gemas del infinito, provocando un supuesto caos en el multiverso.

La respuesta a tal ausencia, según la jefa de la AVT, es que eso simplemente estaba destinado a ocurrir y debía pasar así.

¿Será esta la misma respuesta para el gran problema que provocaron Spider-Man y Doctor Strange en No way home?

No era un problema para El Que Permanece

Nuevamente, citando a la serie Loki, El Que Permanece deja en claro que es capaz de viajar en el tiempo para conocer y saber si alguna variante afectará la línea principal del UCM y sus planes.

Así, la variante amistosa de Kang el Conquistador (quien también revela ser el creador y jefe de la AVT) podría no haber mandado a los agentes de su organización sabiendo que nada de lo ocurrido interferiría en su gran propósito.

El Que Permanece en episodio final de Loki. Foto: Disney Plus

De tal manera, aunque la situación haya sido muy grave (como ha dejado en claro el primer teaser de Doctor Strange 2), finalmente la AVT habría dejado que eso siga su curso al conocer su desenlace.