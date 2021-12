¡Kingpin quiere a Daredevil!: Vincent D’Onofrio habla sobre reunión con Charlie Cox

Luego de su regreso como Kingpin en Hawkeye, la serie de Marvel en Disney Plus, el actor Vincent D’Onofrio habló sobre la posibilidad de volverlo a ver en pantalla junto a Charlie Cox, quien también regresó recientemente a su interpretación de Daredevil en Spider-Man: no way home. Con ambos personajes oficialmente dentro del UCM, las posibilidades del enfrentamiento han aumentando.

En una entrevista para TV Line, el intérprete de Wilson Fisk y enemigo de Matt Murdock, comentó sobre dicha reunión en alguna próxima película o serie.

“Me encantaría eso” , comentó D’Onofrio sobre trabajar de nuevo con su excompañero en la cancelada serie de Netflix, Marvel’s Daredevil.

El último episodio de Hawkeye se estrena el 22 de diciembre a las 3:00am en Perú. Foto: composición/Disney Plus/Marvel Studios

D’Onofrio creyó que no volvería

El actor estadounidense también confesó que su regreso no era una idea que había tenido en mente desde que se alejó del proyecto inicial, en la anterior plataforma de streaming.

“Por un momento, pensé que podría volver, pero ya habían pasado años. Me rendí en eso.” explicó D’Onofrio.

“Pero tampoco sabía que iba a recibir una llamada de Kevin (Feige), así que todo está en juego”, añadió.

Los cambios en el personaje

En otra entrevista para Comicbook, D’Onofrio dijo que su acercamiento al personaje fue el mismo que cuando actuó en la serie Daredevil.

“Al principio de nuestra primera conversación (con Marvel Studios), hablé sobre su vida emocional y cómo me acerqué, cómo descubrí cómo interpretar al personaje de Daredevil”, contó.

Kingpin es el seudónimo de Wilson Grant Fisk, villano que aparece en los cómics de Marvel Studios. Foto: composición/Marvel Studios/Disney Plus

Asimismo, en el episodio final de Hawkeye, se ha notado que esta versión de Kingpin tiene una fuerza física mucho más grande y es capaz de mucho más.

“Obviamente, en el programa es físicamente más fuerte y puede soportar más abusos físicos”, confirmó Vincent D’Onofrio.

“Pero emocionalmente y en cuanto a la historia que se discutió, se hizo con el objetivo de conectar la mayor cantidad posible de puntos de Daredevil a Hawkeye”, especificó.