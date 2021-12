Tobey Maguire y Andrew Garfield: ¿cómo logró Sony que vuelvan a dar vida a Spider-Man?

Si los fans disfrutaron volver a ver a Andrew Garfield y a Tobey Maguire nuevamente como sus versiones de Spider-Man para No way home, hay que decir que las negociaciones para su retorno a la franquicia no fueron tan fáciles como se piensa.

La película, que es parte de la Fase 4 del UCM, sirve como la tercera salida en solitario de Tom Holland como el arácnido, por lo que era el mejor escenario para que varios actores retomen sus papeles. Kevin Feige explicó cómo este multiverso se llevó a cabo.

En Spider-Man: no way home, Peter Parker busca la ayuda de Doctor Strange para conjurar un hechizo con el fin de que el mundo olvide su identidad. La magia fracasa y abre peligrosamente su línea de tiempo a otros universos. Esto provocó que personajes como el Duende Verde de Willem Dafoe, Doctor Octopus de Alfred Molina y Jamie Foxx como Electro, aparezcan.

Como los villanos, las versiones de Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield llegan a la realidad de Tom Holland. Esto se logró, como comentó Kevin Feige de Marvel Studios a The New York Times, gracias a la intervención de la productora de Sony, Amy Pascal.

“Conseguir que todos estén de acuerdo contigo sobre esta idea fue el mayor desafío de esta película. Ahí es donde Amy ingresa. Ella llama a cualquiera en cualquier lugar y en cualquier momento, es una productora impresionante en hacer que las cosas sucedan y en convencer a la gente”, explicó.

Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield no siguieron el consejo de Amy Pascal, la productora de Spider-Man: no way home. Foto: composición/Sony Pictures/Marvel Studios