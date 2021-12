The Witcher 2: ¿por qué hay menos escenas de desnudos en esta segunda temporada?

La primera temporada de The Witcher contó con un buen número de escenas subidas de tono y uno de los principales cambios que se nota a simple vista en esta segunda parte es la disminución significativa de las mismas. La guionista de la serie, Lauren Schmidt Hissrich, comentó en una entrevista al medio Digital Spy por qué decidió que esta parte no tendría tantas de estas tomas.

¿Qué declaró Lauren Schmidt Hissrich?

Cuando se le preguntó durante la entrevista si la decisión de limitar las escenas eróticas y la desnudez esta vez fue deliberada o si era parte de la historia, Schmidt confirmó que, de hecho, era parte de la historia y de su evolución.

“Siento lo mismo sobre el sexo, la desnudez, la violencia y todas esas cosas, que tienen que estar guiadas por la historia . Creo que usar esas cosas para impactar al público es una manera realmente gratuita para que un guionista llame la atención sobre una escena específica”, explicó al medio.

Añadió: “ Siempre he dicho que si alguien tiene que tener sexo detrás de ti para que la escena sea interesante, entonces no estoy haciendo mi trabajo. La persona que está hablando en una escena debe ser el centro de atención”.

Lauren Schmidt Hissrich es guionista y productora de The Witcher. Foto: ComicCon

¿Según la guionista de qué trata la temporada 2 The Witcher?

La guionista señaló en dicha entrevista que la temporada 2 no trata sobre relaciones románticas. “La historia trata mucho más, sobre la evolución de una familia. Por eso, no necesitábamos tener mucho sexo. No necesitábamos tener mucha desnudez [...] Creo que lo sientes como un todo en la serie. Pero tan pronto como piensas en cuáles son las historias, te cuestionas: ¿dónde lo habríamos colocado [sexo y desnudez]? Hubiese sido algo muy gratuito, porque lo hubiésemos puesto ahí para hacerlo más sexy, o para que la gente hablase de ello. Y eso no me interesa”, puntualizó la también productora.

¿Dónde ver The witcher, temporada 2?

La nueva entrega de la serie protagonizada por Henry Cavill se puede ver en la plataforma de streaming Netflix. Esta segunda parte contará con un total de ocho episodios, al igual que en su anterior entrega.