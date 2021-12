The multiverse of madness: ¿Doctor Strange aparece utilizando el Darkhold?

El nuevo tráiler del filme nos muestra a Doctor Strange y a Wanda Maximoff juntos. Ambos han tenido relación con el Darkhold en sus producciones independientes. ¿La nueva entrega también presentará al famoso libro de magia oscura?

Tráiler de Doctor Strange in the multiverse of madness nos revelará más secretos sobr el multiverso. Foto: Marvel Studios