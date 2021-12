Matrix 4: ¿qué pasó con Morfeo de Fishburne? Resurrections responde el misterio

The matrix resurrections se estrena este 22 de diciembre en múltiples cines. La historia viene protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, quienes vuelven a interpretar a Neo y Trinity, respectivamente, luego de más de dos décadas desde que la primera parte llegó a los cines. No obstante, quien no ha regresado ha sido Laurence Fishburne. Aun así, esta cuarta entrega se las ha arreglado para resolver el misterio de su ausencia.

En esta nueva apuesta de Warner Bros dirigida por Lana Wachowski, quien interpreta al mentor de Neo es Yahya Abdul-Mateen II. Pese a que un primer clip del filme mostró a Fisburne, tan solo se usó una escena de la primera cinta de la trilogía original.

¿Qué pasó con Morfeo?

De acuerdo con el portal Digital Spy, Resurrections confirma que las tres películas anteriores de The matrix son en realidad una saga de videojuegos creada por Thomas Anderson. En este caso, el Morpheus de Abdul-Mateen II es el encargado de revelarle al protagonista que su mundo no es real.

No obstante, para saber qué pasó con el personaje interpretado originalmente por Fishburne, tenemos que remontarnos al año 2005, cuando se lanzó un videojuego llamado The matrix, el cual contó con la aprobación de las hermanas Wachowski al afirmar que, inclusive, era una continuación de la narrativa de las películas.

Laurence Fishburne interpretó a Morfeo en la trilogía original de The matrix. Foto: Warner Bros.

En ese sentido, de regreso a Resurrections, Neo conversa con Niobe, la líder de los humanos despiertos en la nueva ciudad llamada IO, en donde se ha alzado una estatua de Morfeo. La mujer le explica que, tras lo ocurrido en Matrix revolutions, el recordado mentor del rol interpretado por Reeves se convirtió en alto presidente del Consejo.

Sin embargo, cuando asumió su nuevo puesto ignoró los rumores de amenaza en su contra que se difundieron en la ciudad de las máquinas, lo cual no solo terminó con la destrucción de Zion, sino también generó su muerte.

Matrix 4. Foto: Instagram / Abdul-Mateen II

Matrix 4 – sinopsis oficial

The matrix resurrections es una continuación de la historia establecida en la primera película de Matrix. Veinte años después, la franquicia que ayudó a definir la cultura pop en el cambio de siglo regresa para extensión de la cinta original.

Hay que prepararse para una nueva aventura alucinante con acción y de escala épica, ambientada en un mundo familiar, pero aún más provocativa, donde la realidad es más subjetiva que nunca y todo lo que se requiere para ver la verdad es liberar tu mente.