The Batman: Matt Reeves insistió para que la película se mantenga fuera del DCEU

Sorprendentemente, Matt Reeves comentó en una reciente entrevista con Empire, medio que publicará su última edición este jueves 23 de diciembre con un especial de The Batman, que él hizo todo lo posible para que la película esté fuera del Universo Extendido de DC.

Zoe Kravitz es Catwoman en The Batman. Foto: Warner Bros. Pictures

“Enfaticé a (Ben) Affleck y Warner Bros. que necesitaría poder crear una iteración con un aspecto personal para (The Batman), que no estaba obligado a conectarse con todas estas otras cosas en el DCEU ”, reveló el director y coguionista de The Batman, Matt Reeves.

Por otro lado, el productor Dylan Clark agregó: “Warner Bros. tiene un multiverso en el que están explorando diferentes formas de usar el personaje... No nos involucramos en eso. Matt está interesado en llevar a este personaje a sus profundidades emocionales y sacudirlo hasta la médula ”.

Robert Pattinson como Bruce Wayne y el Hombre Murciélago en The Batman. Foto: Warner Bros. Pictures

Como se sabe The Batman estará ubicado en la Tierra-2, tal como indicó un informe a principios de año. Por otro lado, el presidente de DC Films, Walter Hamada, también habló sobre el multiverso en el DC FanDome 2020:

“En una Tierra, tienes a Gal (Gadot) y Jason (Momoa) y Ezra (Miller), como esta Liga de la Justicia. y puedes seguir contando estas historias, mientras que, en otra Tierra, puedes tener un Batman del segundo año más real y más sólido (una referencia al Batman de Robert Pattinson)... Y, por supuesto, hay valores atípicos como Joker, que (no) existen en cualquier Tierra, pero eso está bien. Matt Reeves puede continuar construyendo su Gotham ”.

Al parecer, antes de dar esta declaración, ya habría suscitado los reiterativos pedidos de Matt Reeves de no incluir The Batman en el Universo Extendido de DC.

A pesar que The Batman no tendrá una conexión con el DCEU, Zack Snyder elogió el nuevo el trabajo y tráiler de The Batman de Matt Reeves. Foto: captura/Twitter/@ZackSnyder

Solo nos queda esperar a ver la nueva versión de Matt Reeves, protagonizada por Robertt Pattison, de quien se espera mucho, pues cuando lo anunciaron para el filme no fue muy bien recibido por los fanáticos hasta ver los avances de la película DC.