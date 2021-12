Tom Holland llevó al rodaje de No way home a niño que salvó a su hermana de morir

Spiderman: no way home ha generado un cúmulo de emociones en los fanáticos de las sagas protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. No obstante, la película de Marvel Studios y Sony Pictures también ha sido muy especial para Bridger Walker, gracias a su héroe de la vida real: Tom Holland.

Bridger Walker junto a Tom Holland en el rodaje de No way home. Foto: Instagram/@robertwalker307

Según comenta el portal RT, el niño se hizo viral en redes en julio de 2020 gracias a su heroico actuar: él estaba jugando con su hermanita de cuatro años en las afueras de su casa en Wyoming cuando un perro corrió hacia la menor.

No obstante, el pequeño se interpuso en el ataque y salvó a su hermana. Sin embargo, la intervención médica consecuente lo dejó con 90 puntos de sutura en su cara.

Bridger Walke es el niño que se convirtió en héroe de su hermana menor al interponerse en el feroz ataque de un perro. Foto: Instagram.

Un recorrido de ensueño

Luego de que su historia recorriera rápidamente por internet, diversas estrellas del UCM le enviaron mensajes. Dentro de ellos, Tom Holland le hizo la promesa de que podría ir a visitarlo al set de No way home. Ahora, el padre del pequeño héroe, Robert Walker, compartió un video de este recuerdo imborrable para su hijo.

En el recorrido, la familia Walker tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones para las filmaciones del largometraje. Además, un emocionado Bridger tuvo la alegría de participar en una pequeña secuencia de acción junto a Holland, pues lo aseguraron con arneses junto al actor para que pudiera ‘volar’ por lo aires, como si fuera Spiderman.

Parte de esa experiencia fue compartida en el Instagram del Sr. Walker, quien además publicó palabras de agradecimiento para el actor que interpreta a Peter Parker en el UCM, para Zendaya y a todo el equipo de Sony y Marvel, quienes hicieron este sueño una realidad.