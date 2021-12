‘Spider-Man: no way home’: guionistas niegan fan service de la película

Spider-Man: no way home trajo el multiverso arácnido a la pantalla grande bajo la dirección de Jon Watts. Las expectativas eran altas, pero la acogida que tuvo el estreno de la tercera entrega indicaría que fueron bien correspondidas. Sin embargo, no faltaron las críticas de todo tipo.

Entre las quejas destacó el fan service como referencias y guiños que parecen haber sido contraproducentes al momento de narrar la historia. Al respecto, los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers rompieron el silencio en una entrevista con Discussing Film.

“Quiero decir, es un acto de equilibrio porque amamos esas películas anteriores, las de Sam Raimi y Marc Webb, por lo que queremos rendirles homenaje y hacer felices a los fanáticos. Pero no querrás simplemente hacer un fan service perezoso por sí solo porque sonará falso en algún momento”, contó al medio.

“Entonces, si realmente quieres escuchar a este villano decir la línea que dijo en esa otra película, no puedes dejar que eso te impulse en términos de encontrar un momento para eso. Si simplemente buscas eso todo este tiempo, terminarás escribiendo una escena que tal vez ni siquiera necesite estar en la película”, finalizó.

Spider-Man 3 tuvo su estreno mundial el 13 de diciembre. Foto: Marvel

¿Qué dijo la crítica de No way home?

En Rotten Tomatoes, Spider-Man: no way home tiene una calificación de 94% de aprobación por parte de la crítica especializada. “Una secuela de Spider-Man más grande y audaz, amplía el alcance y las apuestas de la franquicia sin perder de vista su humor y corazón”, dictaminó el consenso.