Spider-Man 3 será difícil de superar: prometen emoción en próximas películas

Spider-Man volvió a los cines con su tercera entrega titulada No way home y los fanáticos no dejan de hablar del multiverso arácnido. Ciertamente, la valla ha quedado muy alta y solo nos queda esperar lo que veremos en las siguientes cintas del Hombre Araña.

En una reciente entrevista para The New York Times (vía Variety), la productora Amy Pascal habló sobre el futuro del Hombre Araña en el MCU. Además, se centró en cómo mejorar las aventuras del protagonista luego del épico crossover con Tobey Maguire y Andrew Garfield.

“No puedes pensar en superarte en términos de espectáculo. De otro modo, las películas se hacen más grandes y más grandes sin ninguna razón, y no es un buen resultado. Pero sí queremos superarnos en términos de calidad y emoción. Kevin y yo no queremos perder de vista una cosa”, contó al medio.

“Peter Parker. Que es un chico normal. Que queda huérfano una y otra vez. Que es un adolescente, así que todo en su vida está en un tono elevado y todas las cosas importan más que nada. Que está lleno de bondad y culpa. Que lucha por una causa mayor y que la prensa lo ataca”, finalizó.

Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield compartieron escena en Spider-Man: no way home. Foto: composición/Sony Pictures/Marvel Studios

Spider-Man: no way home - sinopsis oficial

Luego de que Mysterio reveló la identidad superheroica de Spider-Man, Peter Parker afrontó un cambio total en su vida privada. Las consecuencias fueron tales que pidió ayuda a Doctor Strange para que todo el mundo se olvide de quién es.

Para su mala suerte, el hechizo salió mal y las fisuras del multiverso se abrieron por primera vez en el Universo Cinematográfico de Marvel. Así es como llegaron amenazas de otros mundos como Duende Verde y Doctor Octopus.