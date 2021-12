Matrix 4: Lana Wachowsky responde si Resurrections es el inicio de una nueva trilogía

Tras una larga espera, Matrix resurrections finalmente se estrenará en cines este miércoles 22 de diciembre, luego de casi 18 años desde su última entrega. La película dirigida por Lana Wachowsky, en ausencia de su hermana Lilly, se enfocará en el regreso de Neo (Keanu Reeves), quien ha olvidado todo acerca de sus aventuras con Trinity (Carrie-Anne Moss) y Morfeo (Laurence Fishburne).

Debido a la gran expectativa sobre la cinta de acción, el medio AP Entertainment decidió entrevistar a la cineasta y preguntarle por qué decidió retomar la saga después de una larga pausa.

“Nunca quise hacer otra película de Matrix. Les dije a todos durante 18 años que no quería hacer otra película de Matrix. Luego ocurrió una tragedia en mi vida. Mis padres fallecieron y necesitaba algo que me ayudara con el dolor”, explicó.

Lana aseguró que el proceso de creación de su obra la ayudó a enfrentar la pérdida de sus padres. “Inventar una historia en la que dos personas vuelven a la vida fue sanador y reconfortante, y no juzgué. Simplemente la escribí y no sabía qué iba a hacer con ella, y luego le leí la historia a una amiga y ella me dijo que tenía que contarla”.

Asimismo, el medio consultó a Wachowsky si la cinta Matrix resurrections era el comienzo de una nueva trilogía de la franquicia, a lo que ella solo respondió con un contundente “no”.

Pese a la firme respuesta, muchos consideran que la saga podría continuar si se toma en cuenta que la cineasta se tomó casi 18 años para retomar su proyecto.

Matrix resurrections - tráiler oficial