¿Estará Spider-Man: no way home en Netflix, Disney+ o HBO Max?

La película de Spider-Man: no way home es la sensación del momento. Desde el día de su estreno mundial, la cinta de Marvel ha dado mucho de qué hablar y los fans ya se están preguntando cuándo llegará al catálogo de plataformas streaming como HBO Max y Netflix. Ante ello, Luis Durán, General Manager de HBO Latinoamérica, ha generado expectativa al revelar por las redes sociales la posibilidad de que esto suceda muy pronto

¿Llegará Spiderman: no way home a HBO MAX y Netflix en 2022?

Según lo publicado por Luis Durán Spider-Man: no way home llegará a HBO en la primera mitad del 2022. “Repasando el line up de pelis en 2022 con @marianocesar, en la primera mitad del año @HBOMaxLA estrenará ocho de las 10 películas más taquilleras en LatAm, incluyendo Matrix, F9 last saga, Morbius, Venom y Spiderman. Nos faltan Eternals y Black Widow. Si quieres blockbusters: HBO Max”, se lee en el mensaje que escribió el General Manager de HBO Latinoamérica en Twitter.

En el caso de Netflix, la plataforma de streaming también tendrá en su catálogo las aventuras del arácnido, pues Tom Rothman, presidente de Sony Pictures, aseguró que firmaron un acuerdo con Netflix para que sus estrenos formen parte de la plataforma, después de que hayan dejado las carteleras cinematográficas.

¿Cuántas escenas post créditos tiene Spiderman: no way home?

Como Marvel nos tiene acostumbrados en sus películas, Spider-Man: no way home cuenta con dos escenas postcréditos.

¿Dónde puedo ver todas las películas de Spider-Man?