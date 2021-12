Doctor Strange 2: Wanda y Stephen tendrían múltiples variantes, según adelanto oficial

El primer tráiler para Doctor Strange: in the multiverse of madness fue presentado como una de las dos escenas post créditos de Spiderman: no way home. Ahora, para alegría de los fans, Marvel ha decido publicarlo de manera oficial. El clip no ha venido solo, pues también se ha compartido un primer póster de la película protagonizada por Benedict Cumberbatch.

El afiche tiene a Stephen y a Wanda Maximoff como sus dos únicos representantes; sin embargo, el cartel muestra a dos caras adicionales para el hechicero y una más para la Bruja Escarlata. Esto podría no ser solo un simple detalle del diseño, sino que sería una alegoría sobre que la secuela traería a más versiones alternativas de los héroes.

Póster oficial de Doctor Strange 2 anticiparía más versiones del 'Hechicero supremo' y Wanda Maximoff. Foto: Marvel Studios

El episodio 4 de What if…? presentó un relato enfocado en Doctor Strange, quien se convirtió en un ser poderoso y malvado tras las constantes muertes de la doctora Christine Palmer.

De hecho, la presencia de los protagonistas de la serie animada de Marvel Studios en las cintas live-action ya había sido anticipado hace algunos meses. Aun así, no se sabe cuál será su importancia en los futuros proyectos del UCM o quiénes aparecerán.

In the multiverse of madness traerá de regreso de Doctor Srange supremo de What if?. Foto: Disney +

¿Qué veremos en Doctor Strange 2?

Según comenta el portal especializado CBR, In the multiverse of madness estará ambientada después de los eventos de Spider-Man: no way home, Loki y WandaVision. En este caso, la narrativa nos aproximará al maestro de las artes místicas en una investigación de la Gema del Tiempo.

Sin embargo, un antiguo amigo, presumiblemente Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), regresará para causarle problemas. Esto lleva al héroe principal a desencadenar un mal y tenga que emprender un viaje multiversal. En esta misión, se le unirán Bruja Escarlata y América Chávez/Xochitl Gómez.