Doctor Strange 2 lanza tráiler con retorno de Wanda: el multiverso de la locura llegó

Tras el estreno de Spider-Man: no way home, la curiosidad de los fanáticos ha incrementado y ahora ha recaído en Doctor Strange in the multiverse of madness, siguiente película que presentará el Universo Cinematográfico de Marvel en el cine.

Si bien el avance se pudo ver la última cinta del arácnido, Marvel Studios finalmente ha compartido de forma pública el trailer del esperado filme sobre el hechicero. Aquí veremos cuáles son las consecuencias de interferir en el desarrollo normal del multiverso.

Tráiler de Doctor Strange 2 in the multiverse of madness

¿Qué veremos en Doctor Strange 2?

Su sinopsis dice lo siguiente: “Tras los eventos de Avengers: Endgame, Stephen Strange continúa buscando la Gema del tiempo, pero un viejo amigo convertido ahora en enemigo pone fin a sus planes y hace que Strange desate un mal indescriptible”

¿Mordo o Shuma Gorath, quién será el villano de Doctor Strange in the multiverse of madness?

Mordo, personaje interpretado por Chiwetel Ejiofor , es un villano en los cómics de Marvel. Si bien no se ha presentado como tal en el UCM, posiblemente lo haga en esta nueva entrega. El tráiler también nos muestra a Shuma Gorath, un monstruo inmortal con la capacidad de viajar entre dimensiones.

Reparto de Doctor Strange 2

A Benedict Cumberbatch, quien firmó con Marvel por seis películas, lo acompañan caras conocidas, pero también nuevos personajes que se suman al UCM.

Chiwetel Ejiofor (Mordo)

Tilda Swinton (El anciano)

Elizabeth Olsen (Wanda Maxinoff)

Xochitl Gomez (América Chávez)

Rachel McAdams (Christine Palmer)

Elizabeth Olsen (Scarlet Witch)

Fecha de estreno de Doctor Strange 2