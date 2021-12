Cobra Kai: unión y redención

“¡Nuestra relación en la vida real es muy difícil, igual que en la serie!” (William Zabka). “¡Siempre llega tarde, es una pesadilla!” (Ralph Macchio). Así con estas frases, los icónicos actores que interpretan a Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, respectivamente, en ‘Cobra Kai’, inician este encuentro Zoom con la prensa regional en medio de risotadas. Obviamente, se trata de una broma, porque en realidad es todo lo opuesto.

“Los dos nos conocemos hace mucho tiempo y nuestra relación ha seguido creciendo fuera de pantalla, en el respeto que nos tenemos mutuamente y lo que traemos al juego todos los días. Conocemos la familia del otro, de hecho, es un regalo muy especial y tenemos esta química en la cámara que resuena en la serie. Somos bastante distintos, pero estamos muy enfocados en lo que hacemos. Johnny y Daniel también son similares, porque conforme han pasado los años han aprendido a respetarse mutuamente. Cada quien se ha puesto en el zapato del otro, al igual que William y yo que ahora estamos bailando tango”, dice Ralph Macchio sobre su relación con William Zabka.

Hace 36 años, en la ficción de ‘Karate Kid’, Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, sus personajes, se convirtieron en enemigos de bandos opuestos. Ahora, en ‘Cobra Kai’, están en una suerte de tregua, pero nada está dicho. De hecho, en esta cuarta temporada, que se estrena el próximo 31 de diciembre en Netflix, combinarán las técnicas de sus dojos por un bien común, pero el choque será inevitable. “Definitivamente han pasado la página, es más, en un momento Johnny le dice a Daniel algo que tiene mucho de verdad: ‘si hubiera entrenado contigo sería un mejor luchador’, cuando leí esto en el guion dije ¡wow! Es algo muy importante que acepta y es lo correcto que decir, es su remordimiento y que lo reconozca es un punto de soltar que es genial, hay esperanza de no repetir lo mismo. Pero aún pasan muchas cosas y falta aprender el uno del otro”, revela Zabka respecto a lo que se avecina en la serie.

Para Ralph Macchio, el mensaje más importante de la cuarta temporada de ‘Cobra Kai’ tiene que ver con la unión y la aceptación de otros puntos de vista. “Creo que es el dejar ir, ser abierto a otras perspectivas y entender que traer otras perspectivas a tus puntos de vista puede crear un mejor resultado. Ese es un gran mensaje: traer filosofías juntas para un mejor desenlace”, dice el actor.

“Creo que estamos viendo diferentes visiones y aproximaciones al mundo –agrega Zabka–. En esta temporada yo salto al mundo Miyagi y aprendo de ahí. No están tan de acuerdo, pero al final cuando el mundo está en su contra se juntan y se entienden. Creo que ese es un gran mensaje, que somos muy diversos y que es importante empatizar para entender a otros y buscar lo mejor juntos. Eso es lo que hacen Dany y Johnny, tenemos la misma meta y lo mejor viene cuando trabajamos juntos. Eso me pasa a mí como actor, creo que ambos lo sentimos y el elenco más joven también”.

La redención de Johnny

La nueva temporada de ‘Cobra Kai’ estará marcada por la aparición de nuevos personajes, como el villano Terry Silver (Thomas Ian Griffith). También veremos más enfrentamientos entre los dojos y además Daniel LaRusso despertará los celos de Johnny Lawrence cuando comience a entrenar a Miguel. “Ha sido mucha preparación física, porque de lo difícil que era cuando tenía 21, ahora veo que era más fácil. William y yo hemos trabajado muy fuerte y duro. William es excepcional en las artes marciales, es tan flexible que me hace enojar (risas). Hemos hecho una buena performance y los chicos también”, cuenta Macchio.

“Exactamente. Los chicos han llegado muy lejos en las últimas temporadas, algunos sabían un poco de karate, otros más, otros nada y ahora saben más. Eso es lo genial de las artes marciales, que son un arte y cada persona tiene su manera de expresarlas, es una forma única de expresión corporal que está unida a tu cuerpo, cada quien lo hace de manera distinta, así que ver a estos chicos más jóvenes, que eran novatos, en el gimnasio, educados con disciplina, es muy inspirador y satisfactorio de mirar”, agrega Zabka.

El actor de 56 años confiesa que muchas cosas de Johnny Lawrence le repelen. “Johnny no soy yo y cuando leo el guion me repele porque golpea un montón. Es muy hombre de vieja escuela, pero, hablando de la parte masculina, está sobrecaracterizado. Pero la yugular de eso es que tiene que hacer algo por alguien más antes que él, por Miguel, por Roby. Lo que se aproxima a Johnny es políticamente incorrecto, pero tiene un corazón bueno y, cuando Miguel llega a su vida, su corazón se abre otra vez”.

William Zabka no cree que Johnny busque de manera consciente una redención. “Más bien, puede ser el resultado del viaje, pero definitivamente está evolucionando y creciendo. Es interesante porque en ‘Karate Kid’, Daniel y Johnny nunca se metieron en la vida del otro. Era Daniel y Miyagi y Johnny. Esta historia los define, pero no es la vida de Johnny ni de Daniel, así que la evolución de esta redención para Johnny es encontrar su bondad, el camino que se perdió cuando era niño y que fue arruinado por una mala influencia y mentor. Tiene muchas cosas de las que no puede escapar, porque están cimentadas en él, está sacando sus demonios, pero mi esperanza es verlo en su forma más pura”.