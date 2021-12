The Batman: Andy Sekis revela que Bruce Wayne y Alfred tienen una relación “muy fría”

The Batman de Matt Reeves promete presentar otra trama y enfoque del Hombre Murciélago, protagonizado por Robert Pattinson. Muchos han comentado que será una de las producciones más oscuras del ‘Justiciero’, inclusive hasta el mismo director y sinopsis oficial lo dicen.

The Batman, imagen de Robert Pattinson como el Hombre Murciélago en Ciudad Gótica. Foto: Warner Bros. Pictures

The Batman contará los inicios de Bruce Wayne como el ‘Caballero de la Noche’ y su acercamiento con la corrupción de Gotham City. Algo que ha despertado la inquietud de los fanáticos es saber que esta versión más oscura de Batman también se expondrá la relación con las personas más cercanas a él.

Estamos hablando del trato con su mayordomo e imagen paterna Alfred Pennyworth, interpretado por el actor Andy Serkis. En el reciente número de la revista Empire que saldrá este jueves 23 de diciembre, Serkis reveló los siguiente:

“Bruce está en este viaje nihilista, y se han separado... Ha llegado al punto en que casi ya no hablan. Si se topan en el pasillo, es un saludo muy frío y doloroso. Ahora casi viven en mundos separados”.

Es curioso y extraño saber esto, pues Alfred estuvo con Bruce desde que sus padres murieron asesinados en Crime Alley cuando era tan solo un niño. Además de ser como un padre para él, es un mentor y principal consejo al momento de luchar como Batman.

Nueva imagen de The batman revelada por Empire. Foto: Empire

Un dato que anticipa esta relación más fría entre ambos es el pequeño diálogo que tienen Alfred y Bruce Wayne con el traje de Batman en el tráiler oficial del filme. “Si esto continúa, no pasará mucho tiempo antes de que no te quede nada”, dice Alfred. A lo que Batman responde: “No me importa lo que me suceda”.

La cinta presentará a un joven Bruce más rebelde y al parecer más desentendido con su bienestar; por ello, podemos interpretar este alejamiento entre ellos. The Batman llegará a las salas de cine a nivel mundial el 4 de marzo de 2022.

The Batman: tráiler oficial