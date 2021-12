The amazing Spider-Man: Andrew Garfield continuaría interpretando a Peter Parker en Marvel

Luego del estreno de Spider-Man: no way home, los fanáticos han estado pidiendo el regreso de las generaciones anteriores de Peter Parker, interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Especialmente de este último, quien no pudo completar su trilogía de películas.

Daniel Richtman, quien es una fuente conocida de información sobre el Universo Cinematográfico de Marvel, brindó reciente información sobre la continuación de Garfield como el superhéroe arácnido.

Andrew Garfield vuelve a interpretar a Peter Parker en Spider-Man: no way home. Foto: composición/Sony

Andrew Garfield como Peter Parker

The amazing Spider-Man se estrenó en 2012, y fue un reinicio de la trilogía original de Sam Raimi. El filme tuvo un buen desempeño en taquilla y ganó un total de $ 757.9 millones en su estreno mundial, además de recibir elogios de la crítica otorgados a Garfield por su interpretación como el Hombre Araña. Sin embargo, su secuela, The amazing Spider-Man 2, no fue bien recibida por los críticos, quienes indicaron que la trama era una narrativa complicada y que contenía demasiados personajes.

Esta fue una de las razones por las que The amazing Spider-Man 3 terminó, primero, retrasándose hasta 2016, para luego terminar en una cancelación total. Sin embargo, tras el estreno de Spider-Man: no way home, miles de fanáticos están pidiendo la realización de la tercera cinta de The amazing Spider-Man.

Fans piden que Sony estrene una nueva entrega de The amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Foto: Difusión

¿Qué dijo Daniel Ritchman?

A través de su cuenta de Twitter, indicó que Garfield podría no estar listo aún para dejar el traje arácnido. “También escuché que Andrew podría regresar” , escribió Ritchman, aunque no especificó si formará parte de una continuación de The amazing Spider-Man de Marc Webb o volverá con un proyecto aparte.