‘Spiderman: no way home’: Jamie Foxx volvería como Electro en spin-off de Sony

Spiderman: no way home es uno de los estrenos más grandes en la historia del cine. La película de Sony Pictures y Marvel Studios está protagonizada por Tom Holland y ha confirmado el sonado Spider-Verse, pues Tobey Maguire y Andrew Garfield tuvieron su regreso triunfal en sus respectivas versiones del superhéroe arácnido. No solo eso, sino que el hechizo fallido de Doctor Strange permitió que el multiverso trajera a famosos villanos.

Si bien se viene rumoreando que Maguire y Garfield podrían retomar sus icónicos papeles en futuros proyectos del UCM, un nuevo reporte indica que el universo de ‘Spidey’ podría expandirse con un inesperado spin-off. De acuerdo con The Direct, el insider Charles Murphy comenta que Sony estaría explorando la posibilidad de dotar a Electro con una película en solitario .

Jamie Foxx interpreta a Electro en No way home. Foto: composición/Instagram/Marvel Comics

La probabilidad de desarrollar este proyecto estaría apoyada en el buen recibimiento que ha tenido el nuevo diseño de su controvertido antagonista. Además, el citado medio explica que el estudio podría recurrir a una de las supuestas cláusulas en el contrato de Foxx, la cual estaría ligada a los ingresos de la mencionada cinta.

Los villanos de Marvel han tenido gran éxito de la mano de Sony, tal es el caso de la franquicia Venom, cuyo historial en la taquilla marca un buen precedente para otros esfuerzos de la firma, como Morbius y Kraven. Sin embargo, sería cuestión de analizar qué tan rentable puede llegar a ser una historia enfocada en Maxwell Dillon.

Jamie Foxx podría tener spin-off como Electro. Foto: Sony Pictures Releasing

Aun así, es posible que Electro pueda tener una nueva oportunidad en la pantalla grande de otra manera. En los últimos días, los fanáticos de Andrew Garfield han estado haciendo campaña en redes para que realicen una tercera entrega de The amazing Spider-Man.

En ese sentido, y teniendo en cuenta los planes originales que tenían para el largometraje, Dillon podría convertirse en una pieza clave dentro de los Seis Siniestros y así reivindicarse con sus fans, luego de que su apariencia azulada fuera objeto de críticas.