‘Spiderman: no way home’: cameo de personaje de Endgame que no salió en la película

Spiderman: no way home presentó a icónicos villanos de las otras franquicias de Sony Pictures, gracias al multiverso desatado por el hechizo de Doctor Strange. La película también confirmó los sonados rumores del Spider-Verse con Tobey Maguire y Andrew Garfield. Si bien esta apuesta del UCM presentó múltiples personajes ya conocidos por el espectador, estuvo a punto de reunir aún más.

Como se recuerda, Tony Stark fue quien ayudó a presentar a ‘Spidey’ en Capitán América: civil war y ambos desarrollaron una relación mentor/protegido. Esta química continuó a lo largo de las próximas apariciones del superhéroe arácnido, incluso después de la muerte de Iron Man, cuando este le heredó a E.D.I.T.H.

No obstante, un cameo de No way home eliminó el lazo de Peter Parker con la familia Stark. En concreto, fue la aparición de Morgan, la hija de Tony y Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), la que fue quitada del corte final . Así lo reveló la actriz que interpreta a la pequeña, Lexi Rabe, a través de su cuenta oficial en Instagram.

Lexi Rabe iba a aparecer como Morgan Stark en Spiderman: no way home. Foto: Instagram/Lexi Rabe

“Ok aquí hay un teaser con todas las fotos. Las publicaré todas pronto. Me encanta esta película, aunque mi parte (el estudio pidió usar mi imagen) fue cortada, fue increíble ver a todos”, precisó Rabe.

No obstante, es posible que no sea el final de su paso por el UCM, pues su publicación también incluye la siguiente línea: “Espero volver a rodar pronto”.

Lexi Rabe interpretó a Morgan Stark, la hija de Ton y y Pepper Potts en Avengers: Endgame. Foto: Composición/Marvel

¿Por qué el cameo fue eliminado?

Si bien Marvel no ha comentado en torno al cameo eliminado de Morgan Stark, de acuerdo con el portal especializado Screen Rant, No way home ya incluye una gran variedad de apariciones sorpresa y la inclusión de la pequeña podría haber sido un factor distractor para el público.

Además, el Hombre Araña del UCM tuvo una pequeña polémica porque, incluso en sus aventuras en solitario, estaba en la sombra de Iron Man. Por ello, la llegada de Morgan podría haber perpetuado esta sensación de dependencia a la familia Stark, a pesar de no haberse revelado exactamente cuál habría sido el rol de la niña en la trama.