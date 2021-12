Spider-Man 3: Tom Holland asegura que ganará un Óscar por su actuación en No way home

Spider-Man: no way home está cerca de convertirse en la película más exitosa de 2021. La nueva aventura del Hombre Araña y la trama del multiverso está generando aplausos de grandes y chicos, lo que asegura un amplio futuro para el personaje.

Por su parte, Tom Holland ha mostrado estar orgulloso de su trabajo como actor, por lo que en una entrevista con The Hollywood Reporter declaró que su interpretación como el superhéroe arácnido le valdrá un Óscar de la Academia.

Tom Holland deseaba interpretar a Spider-Man desde niño. Foto: Marvel.

Tom Holland y su carrera como actor

El nuevo Spider-Man inició su carrera en la actuación desde una temprana edad, teniendo oportunidades de formar parte de la industria del entretenimiento con proyectos ambiciosos. Se unió al Universo Cinematográfico de Marvel en 2016, y participó en varias películas de la franquicia. Actualmente también protagonizará el filme Uncharted, el cual llega a la pantalla grande en 2022.

Tom Holland seguro de que ganará un Óscar

En la nueva entrega de No way home pudimos ver el talento dramático de Tom, quien está seguro de que su performance hará posible que pueda obtener un Óscar. “Sé que amo a este personaje y me entristecería decirle adiós. Pero he logrado básicamente todo lo que quería lograr como este personaje, realmente creo que voy a ganar el Oscar por esta película. Así que es genial”, fueron las palabras del actor.

Tom Holland desea actuar junto a Zendaya en la serie de HBO Max Euphoria. Foto: Sony Pictures.

A pesar del entusiasmo del actor, pocas veces la Academia ha otorgado un premio por una interpretación en una película de superhéroes, por lo que es probable que solo se quede como un sueño sin cumplir para Holland. Sin embargo, el actor que da vida a Peter Parker se encuentra en lo más alto de su carrera por lo que no hay dudas de que en un futuro se le podrá ver en grandes producciones.