HBO Max: trabaja en serie animada para adultos de La legión de superhéroes

La plataforma de streaming HBO Max está desarrollando una serie animada para adultos de La legión de Superhéroes, con el creador de cómics Brian Michael Bendis, como parte del equipo creativo. El propio escritor anunció la noticia en sus redes sociales. Bendis dijo que le preguntaron qué historias de DC podría ser una serie interesante, y siendo él un gran fanático de La legión de Superhéroes, sugirió con entusiasmo la historia y aceptaron su propuesta.

¿Qué es lo que expresó Brian Michael Bendis?

El creador de cómics señaló: “HBO Max me ha puesto a trabajar en una serie de La legión de superhéroes. En este momento se está desarrollando como una serie de animación para adultos. ¿Puedo decir que estoy dando saltos de alegría sobre esto? He estado trabajando en ello por un tiempo y la semana pasada me enviaron a la siguiente fase”.

¿De qué trata el cómic de La legión de superhéroes?

La legión de superhéroes es un equipo que tiene sus aventuras entre los siglos XXX y XXXI y debutó por primera vez en abril de 1958, siendo creado por el escritor Otto Binder y el artista Al Plastino. En un principio estaba estrechamente asociado con la encarnación original de Superboy, pues este conjunto de héroes fue presentado, por primera vez, como un grupo de viajeros del tiempo (del siglo XXX) fundado por Cosmic Boy, Lightning Lad y Saturn Girl que con frecuencia lo visitaban.

A partir del 2006, fue el propio Brian Michael Bendis con el dibujante Ryan Sook que le dieron un giro a la historia de La legión de superhéroes, seguir las aventuras del hijo de Superman, Jon Kent, como miembro del equipo en el futuro, en el siglo XXXI, gracias a algunos viajes en el tiempo.

Dado que la serie de HBO Max es una adaptación de ese mismo cómic, podría ser que Superboy y/o Jon Kent (el Superman bisexual) sea uno de los personajes principales.

¿Existe una fecha de estreno para la serie sobre La legión de superhéroes?

Bendis no reveló más detalles al respecto de su nuevo proyecto de animación, pero mencionó que está inspirada en su propia versión del cómic y prometió que será fiel a su obra y que se remontará a muchos clásicos al igual que la serie de cómics.

El guionista tampoco reveló una fecha tentativa de estreno, y en cambio aseguró que su desarrollo podría demorarse mucho más tiempo. “La animación lleva mucho tiempo, por lo que es posible que no escuchen nada sobre esto por un tiempo, ya que me estoy poniendo a trabajar en ello durante el descanso”, finalizó su comunicado.