Euphoria 2, tráiler oficial: problemas y drama para Rue en explosivo avance de la serie

Más allá de la locura por el estreno de Spider-Man: no way home, Zendaya tiene otro proyecto a poco de ver la luz del día: Euphoria 2. La segunda temporada del exitoso show de HBO acaba de publicar un explosivo tráiler oficial y las imágenes ya anticipan problemas para Rue Bennet, además de un dramático vaivén de emociones para la joven.

El clip, de casi dos minutos y medio de duración, inicia con la protagonista entrando en lo que parece ser una reunión de rehabilitación para adictos, en la que participa su padrino Ali (Colma Domingo), a quien conocimos en el especial de fiestas estrenado el año pasado.

“Cuando la conocí, me enamoré inmediatamente. En cuanto la vi, tuve miedo inmediato de perderla”, se le escucha decir a Bennett mientras el metraje muestra fotos de apoyo de Jules (Hunter Schafer).

Además, otro detalle es que Rue no viene sola, lleva consigo una pequeña maleta que no la abandona a lo largo del corto video. Esto, según comenta The Hollywood Reporter, podría ser un anticipo a que ella podría convertirse en traficante de drogas.

Zendaya retoma el papel de Rue Bennet par Euphoria. Foto: composición/HBO

¿Qué veremos en Euphoria 2?

La descripción oficial de la segunda temporada de Euphoria recita: “En medio de las vidas entrelazadas del pueblo de East Highland, Rue, de 17 años, debe encontrar la esperanza mientras equilibra las presiones del amor, la pérdida y la adicción.”

En cuanto al reparto, ya se ha confirmado la presencia, además de los mencionados, de Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Nina King, Eric Dane, Angus Cloud, Algee Smith, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid y Austin Abrams.

¿Cuándo se estrena Euphoria 2?

Para alegría de los fanáticos, Euphoria 2 iniciará con sus estrenos semanales a partir del domingo 9 de enero de 2022 en HBO Max.