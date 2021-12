El libro de Boba Fett: serie de Star Wars estrena su primer clip

En el video, podemos ver a Boba Fett y Fenecc Shand discutiendo sobre sus planes para su imperio criminal.

The book of Boba Fett tendrá a Temuera Morrison y a Ming-na Wen como sus protagonistas. Foto. Disney Plus

Boba Fett es una de las figuras más crueles de la franquicia de Star Wars, ya que se trata de un cazarrecompensas despiadado con una gran cantidad de asesinatos en sus manos. La mayoría de fanáticos pensaron que el personaje había muerto durante los eventos del Retorno del Jedi; sin embargo, no fue hasta la temporada 2 de The Mandalorian cuando se reveló que Boba Fett sobrevivió. En ese sentido, El libro de Boba Fett será una serie que se centrará en el intento que hará el personaje y Fennec Shand para tratar de apoderarse del inframundo criminal. Un nuevo video revelado muestra una conversación entre los dos cazarrecompensas. PUEDES VER: Hawkeye 1x06 online: ¿qué pasará en el episodio final de la serie de Ojo de Halcón? Si The Mandalorian es un western trepidante que salta entre planetas, Boba Fett es como una versión de las películas de gángsters. Foto: Disney Plus. ¿Quién es Boba Fett? El cazarrecompensas se llama a sí mismo el hijo de Jango Fett, pero en realidad es un clon genético de Jango, quien sirvió como donante de ADN para la creación del ejército de clones de la República. Luego de que su padre muriera en el estallido de las Guerras Clon, Boba tomó su manto y su armadura mandaloriana, lo cual lo volvió en uno de los personajes más temidos de la serie. Después de descubrir que Boba Fett sobrevivió al ser arrojado al pozo Sarlacc por Han Solo, este decide reclamar su armadura a Din Djarin y pagar su deuda. Fett y Fennec Shand regresan a Tatooine con la intención de hacerse cargo del sindicato clandestino del fallecido Jabba the Hutt. Fecha de estreno de El libro de Boba Fett La serie de Star Wars comenzará a transmitirse el 29 de diciembre de 2022, a través de Disney Plus. Primer avance de El libro de Boba Fett