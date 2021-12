Chris Noth deja The equalizer: actor fue despedido tras acusaciones de agresión sexual

Los fanáticos de Sexo en Nueva York estaban emocionados por el regreso de la icónica producción a través de un reboot titulado And just like that. La serie estrenó su primer episodio hace algunas semanas y, con el pasar de las secuencias, los espectadores quedaron sorprendidos con la rápida muerte de uno de sus personajes principales: Mr. Big, interpretado por Chris Noth.

Sin embargo, la desgracia ha traspasado la ficción, pues un reciente artículo de The Hollywood Reporter ha puesto al actor en el ojo de la tormenta al hacerse pública la denuncia de dos mujeres por supuesta agresión sexual.

Chris Noth interpretó a Mr. Big en reboot de Sex and the city. Foto: Instagram/@chrisnothofficial

No va más en The equalizer

En concreto, Zoe y Lily (nombres con lo que han decidido identificarse las supuestas víctimas), aducen que los hechos tuvieron lugar en 2004 en Los Ángeles, para el caso de la primera; y en 2015 en Nueva York, en la situación de la segunda persona.

Si bien Noth ha negado las denuncias que pesan en su contra, los estudios Universal Television y CBS han decidido retirarlo de una de sus producciones: “Chris Noth ya no filmará más episodios de The equalizer, con efecto inmediato”.

No obstante, THR ha detallado que el intérprete tiene una aparición pendiente en un capítulo más del título, debido a que con este terminarían con su presencia en la trama.

Chris Noth fue despedido de The equalizer por denuncias de agresión sexual. Foto: Chris Noth/Instagram

Las estrellas de Sexo en Nueva York se pronuncian

Chris Noth se enfrenta a graves acusaciones y sus compañeras de reparto en And just like that se han pronunciado en torno a la polémica. En ese sentido, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis han publicado un breve comunicado.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, se lee en el texto.