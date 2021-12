Tom Holland pide aparecer en la serie Euphoria de HBO Max para estar junto a Zendaya

Durante una entrevista para el portal IMDB por la promoción de Spider-Man: no way home, la pareja del momento conformada por Tom Holland y Zendaya hablaron no solo de la película del hombre arácnido, sino también de sus otros proyectos, incluida la serie Euphoria, de HBO Max, que le ha valido a Zendaya un premio Emmy y la cual está a punto de estrenar su segunda temporada.

¿Qué fue lo que dijo Tom Holland?

Al momento de que el entrevistador le preguntara si es que le gustaría aparecer en un episodio de Euphoria, Tom Holland respondió: “Escucha, he estado peleando por esto durante mucho tiempo, y aún no ha ocurrido y eso me tiene muy decepcionado. Creo que he ido a visitar el set de Euphoria al menos 30 veces durante esta temporada”, expresó mirando a Zendaya.

¿Qué le respondió Zendaya a Holland?

Zendaya afirmó al medio que el equipo debió haberlo incluido como un tipo de easter egg dentro de la serie. La actriz también le dijo a Holland, quien directamente ya le había dicho “quiero estar en Euphoria”, “ Okay, déjame hablar con algunas personas de HBO. Los tendré en el teléfono” , expresó la popular MJ.

¿De qué trata Euphoria?