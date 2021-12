The witcher, temporada 3 confirmada: estreno, qué pasará y qué actores volverán

La segunda temporada de The witcher se acaba de estrenar en Netflix. Mientras algunos fanáticos disfrutan de los nuevos capítulos, otros están buscando información sobre su tercera temporada. Con Henry Cavill nuevamente como Geralt de Rivia, fans esperan saber cuál será el destino del popular hechicero.

Con una primera parte que gustó a los televidentes, estos nuevos capítulos estarán inspirados en La sangre de los elfos y el comienzo de Tiempo de odio, libros de la saga The witcher escritos por Andrzej Sapkowski.

¿The witcher tendrá temporada 3 en Netflix?

Sí. El último 25 de septiembre, la cuenta oficial de la serie en Twitter compartió un video donde se confirma que tendrá una tercera temporada. “Podemos anunciar oficialmente la temporada 3 de The witcher, junto con un segundo largometraje anime y una nueva serie ambientada en este mundo mágico”, precisó.

The witcher, temporada 3 fue confirmada en septiembre. Foto: @witchernetflix

Para los fans, esto no fue una sorpresa, ya que The witcher es una de las series originales más populares de Netflix. Esto quedó demostrado cuando el streaming confirmó el lanzamiento de la película animada Nightmare of the wolf y la próxima serie precuela The witcher: blood origin.

¿Qué pasará en The witcher, temporada 3?

La hermandad detrás de Ciri:

Lo más probable es que veremos qué pasará con Cirila de Cintra, quien se ha convertido en el centro de atención de casi todas las facciones importantes del continente desde que se reveló que está viva.

Su presencia no solo amenaza a la Hermandad de los hechiceros, sino que el hecho de que esté viva representa un peligro para algunos de los miembros de los reinos del norte.

El regreso del padre de Ciri

Si bien esta no es una gran revelación para los fanáticos de los libros y los videojuegos de The witcher, para los usuarios de Netflix ahora tiene sentido el por qué Nilfgaard ha estado cazando a la joven princesa.

Emhyr var Emreis, padre de Ciri, encargó a Fringilla y Cahir capturar a su hija para reunirse con ella. Sin embargo, debido a sus fracasos y su propio ansia de poder, él se encarga de ir al norte y tomar el control de la situación por sí mismo.

The witcher 2 cuenta con un total de ocho episodios. Foto: composición / Netflix

Fecha de estreno de The witcher, temporada 3

Tras la confirmación, la showrunner de la serie, Lauren Hissrich, compartió en su cuenta de Twitter que, a principios de diciembre, ella y el resto de guionistas ya iban a entregar el libreto final. En aquel entonces anticipó que la serie podría ser vista a finales del 2022.

Actores para The witcher 3

Henry Cavill (Geralt de Rivia)

Anya Chalotra (Yennefer)

Freya Allan (Ciri)

Joey Batey (Jaskier).

