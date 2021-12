The northman: tráiler de la nueva película de Robert Eggers con uno de los mejores repartos del 2022

Acaba de lanzarse el tráiler de The northman, un filme de venganza vikinga del director Robert Eggers (The witch, The lighthouse) cuyo principal atractivo –hasta el momento- es sin dudas su elenco encabezado por Alexander Skarsgård como el Príncipe Vikingo Amleth, además, lo acompañan Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Björk, Ethan Hawke y Willem Dafoe, convirtiéndola en una de las películas más esperadas del 2022.

¿De qué tratará The northman?

The northman fue co-escrita por el mismo Robert Eggert, con el poeta y novelista islandés Sjón. La historia se sitúa en Islandia, en el siglo X, y explora cuán lejos puede llegar un príncipe vikingo para vengar la muerte de su padre. Amleth, siendo un niño, fue testigo del asesinato y traición al rey, su padre (Ethan Hawke), en manos de su tío Fjölnir (Claes Bang), quien toma como rehén a su madre (Nicole Kidman), llevando al joven a contemplar durante toda su vida un solo pensamiento: “Te vengaré, padre. Te salvaré, madre. Y te asesinaré, Fjölnir.”

La historia parte de un antiguo relato nórdico que Eggers compara con Hamlet, de William Shakespeare, y su adaptación en dibujos animados: El rey león. El cineasta ha dejado bien en claro que la va a contar a su manera, convirtiéndolo en un relato vikingo con magia y espadas.

Robert Eggers dirige The Northman, una nueva adaptación del clásico Hamlet. Foto: Focus Features.

¿Qué ha sido para Eggers dirigir The Northman?

The northman fue un gran reto para el director, porque todo en este filme se desarrolló a una escala inmensa, como construir una villa vikinga real al norte de Irlanda para la producción de esta película, o tener muchas locaciones que constantemente cambiaron, ya sea construyendo villas, creando cientos de disfraces, entrenando a los caballos para las cosas que necesitaban hacer, entre otras.

The northman, el regreso de Björk al cine

Pese a la halagos que recibió como actriz en Dancer in the dark, la cantante islandesa Björk se retiró de la actuación hace ya un buen tiempo. Esto, debido a su mala experiencia con el director de la película, Lars von Trier. El retorno de Björk se dará en una historia que transcurre en su país de origen, Islandia. The northman, película épica con elementos de suspenso y terror, se estrenará en cines el 22 de abril del 2022.

El retorno de Björk, se dará en una historia de origen y que transcurre en su país de origen Islandia. Foto: Focus Features.

Trailer de The northman