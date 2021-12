Spider-Man 3: Tom Holland logró todo lo que quería hacer como el Hombre Araña

Tom Holland apareció por primera vez como Spider-Man en la película Capitán América: civil war y terminó convirtiéndose en una de las principales estrellas del Universo Cinematográfico de Marvel. Cinco años después de su debut en la franquicia, el actor parece estar listo para despedirse.

En torno al estreno de Spider-Man: no way home, la tercera y última entrega del superhéroe, el actor ha reflexionado sobre qué le falta realizar en el MCU. Estas fueron sus sorprendentes declaraciones:

“Con toda honestidad, no sé la respuesta [a mi futuro en Spider-Man]. Ha habido conversaciones. Si será conmigo, no estoy muy seguro todavía. Quizás seré productor o algo así, no lo sé. Pero sí sé que me encanta este personaje y me entristecería decir adiós, pero he conseguido básicamente todo lo que quería conseguir”, contó al medio.

Tras estas declaraciones, el actor bromeó sobre las posibilidades de ser reconocido por la Academia. “Realmente creo que voy a ganar el Oscar por esta película, así que es genial”, rió, antes de recalcar: “Estoy preparado. Estoy listo para decir adiós”.

Spider-Man: no way home estará disponible en HBO Max. Foto: composición/Sony/Marvel

¿De qué trata Spider-Man: no way home?

La tercera entrega de Spider-Man muestra al protagonista lidiando con la exposición de su identidad secreta así como las consecuencias en su vida personal. Como si esto fuera poco, las amenazas del multiverso lo pondrán a prueba en la aventura más grande de su vida.